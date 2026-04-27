Radican queja ante la Procuraduría por posible inhabilidad del gobernador Andrés Julián Rendón

Ante la Procuraduría General de la Nación, el abogado Carlos Mario Patiño interpuso una queja disciplinaria en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, argumentando que este habría asumido su cargo estando incurso en una causal de inhabilidad legal por parentesco.

La acusación señala que, durante los 12 meses previos a las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, el hermano del actual gobernador, Santiago Rendón Cardona, se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Rionegro, incluso este continúa ejerciendo el mismo cargo en la actualidad.

Patiño explicó que el mandatario juró en su acto de posesión que no tenía ninguna inhabilidad para el ejercicio del cargo ni para su elección, lo cual quiere decir que en caso de que así lo determine el Ministerio Público, se configura una falta gravísima contemplada en el artículo 56, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019.

"El señor gobernador se lo ocultó a los antioqueños para presentarse como candidato a la gobernación, información que nos llega apenas ahora, porque donde lo hubiéramos tenido en el momento de la elección, podíamos haber demandado nulidad electoral. Su elección es una elección espuria, quiere decir que debió haber sido declarada nula por el Consejo de Estado en el caso en el que hubiéramos demandado dentro del término. Ya no se puede porque en el término de caducidad son treinta días", expuso en diálogo con Blu Radio.



Sobre el caso hay dos puntos de vista jurídicos. Según la denuncia, el manual de funciones del municipio comprueba que al ejercer este cargo de nivel directivo, Santiago Rendón actuó como autoridad civil y administrativa en Antioquia dentro del periodo inhabilitante, mientras que la contraparte explica que este no es ordenador del gasto y nunca ha ocupado el cargo de secretario.

"Lo que es evidente es que el señor Rendón es el jefe político de la administración de Rionegro desde su alcaldía, en la alcaldía de Rodrigo y en esta alcaldía, y eso da cuenta de que a su hermano pueda ser el subsecretario y que digamos todo se instrumente en la Alcaldía de Rionegro para favorecer los intereses de la familia Rendón", indicó.

Por lo pronto, la queja ya fue remitida al despacho del procurador Grtegprio Eljach, con pretensiones como la apertura de la indagación previa y la recolección de pruebas contractuales y administrativas del municipio de Rionegro.

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Finalmente, Patiño le pidió a la Procuraduría General de la Nación que actúe con celeridad e imparcialidad, recordando que por casos idénticos la entidad ha impuesto sanciones de hasta 12 años, aunque la ley contempla una máxima de 20 años.