Ratificaron condena por más de 30 años contra responsable de asesinar al ciclista Marlon Pérez

El Tribunal Superior de Antioquia dejó en firme la condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra Edison Arley Posada Posada, conocido con los alias de ‘Morcilla’ o ‘Cucaracho’, al ratificar en segunda instancia su responsabilidad por el asesinato del ex ciclista profesional Marlon Alirio Pérez Arango.

La investigación de la Fiscalía permitió reconstruir lo ocurrido la noche del 3 de octubre de 2024 en la vereda Camargo, sector Los Tanques, en jurisdicción de El Carmen de Viboral.

De acuerdo con el proceso, Pérez Arango compartió durante varias horas bebidas alcohólicas con el hoy sentenciado y una mujer en un establecimiento comercial. Más tarde, cuando se dirigían hacia la vivienda del deportista, Posada lo atacó con un arma blanca antes de que llegaran al inmueble.

El dictamen de Medicina Legal estableció que el ciclista murió como consecuencia de una grave herida en el cuello. Además, las labores de policía judicial evidenciaron que, tras el crimen, el responsable cambió la ropa que llevaba puesta con el propósito de dificultar su identificación por parte de las autoridades.



Marlon Pérez fue uno de los ciclistas más reconocidos del país, con una destacada trayectoria tanto en la ruta como en la pista, inclusive representando al país en competencias nacionales e internacionales.