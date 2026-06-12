Registraduría pide a candidatos respetar resultados de segunda vuelta presidencial: "Hay garantías"

Desde Medellín, el registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que han despejado todas las dudas surgidas tras las votaciones de primera vuelta, desde las planteadas por altos funcionarios del Estado hasta las difundidas por ciudadanos en redes sociales.

“Hemos demostrado claramente que no hubo modificaciones al censo y que muchas de las denuncias difundidas correspondían a interpretaciones equivocadas de la información electoral”, aseguró el funcionario, al señalar que la entidad ha respondido a los cuestionamientos surgidos tras la primera vuelta y descartado posibles irregularidades en el proceso.

Penagos sostuvo que todas las garantías están dadas para la segunda vuelta presidencial y explicó que el software electoral permanecerá congelado hasta el cierre de la jornada del domingo para garantizar transparencia. Además, destacó que “el acierto del preconteo en las pasadas elecciones fue del 99,6 %, es decir, casi perfecto”.

Ante ello, hizo un llamado directo a los aspirantes presidenciales para que respeten los resultados y promuevan la calma entre sus seguidores. “Los candidatos son los primeros llamados a llamar a la tranquilidad ciudadana, a respetar los resultados”, afirmó. También agregó que “si tienen dudas, deben ejercer sus derechos, pero esos derechos no pueden ir en contravía de los principios democráticos”.



El registrador insistió en que la ciudadanía y los actores políticos tienen una responsabilidad compartida para proteger el proceso electoral. “Aquí el llamado es a que todos, en especial aquellos que quieren dirigir los destinos de este país, llamen a la ciudadanía a la tranquilidad y a respetar los resultados, porque la Registraduría puede garantizar integridad y los hechos la respaldan”, señaló.

Finalmente, informó que para los colombianos que votan en el exterior, cuyo proceso inicia el 15 de junio, el único inconveniente reportado hasta ahora se presenta en un puesto de votación de Miami, Estados Unidos. Según explicó, las autoridades de Coral Gables no otorgaron los permisos para utilizar el lugar habilitado en primera vuelta, por lo que la votación fue trasladada al Wasco Center. El funcionario indicó que el consulado adelanta una amplia campaña de socialización para informar a los electores sobre el cambio.