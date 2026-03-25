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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescatan a joven de 17 años en Medellín por quien delincuentes pedían $ 10 millones de extorsión

Rescatan a joven de 17 años en Medellín por quien delincuentes pedían $ 10 millones de extorsión

El caso estaría relacionado con dinámicas ilegales asociadas al microtráfico en el centro de Medellín, contexto en el que se habría producido la retención.

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