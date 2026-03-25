Rescatan a joven de 17 años en Medellín por quien delincuentes pedían $ 10 millones de extorsión

En una casa del centro de Medellín autoridades frustraron el secuestro extorsivo de un joven de 17 años de edad a manos de tres hombres. Exigían desde hace tres días 10 millones de pesos para dejarlo en libertad.

La oportuna denuncia de la ciudadanía y la intervención especializada del Gaula de la Policía Nacional permitieron frustrar un secuestro extorsivo en Medellín y poner a salvo a un menor de edad.

El operativo, ejecutado en zona céntrica de la ciudad, derivó en la captura en flagrancia de tres presuntos implicados, quienes habrían retenido a un adolescente de 17 años para exigir dinero a su familia a cambio de su liberación.

Las autoridades informaron que el joven permanecía en una vivienda de la comuna 10 La Candelaria, lugar que fue ubicado tras labores de inteligencia e investigación. La acción permitió ingresar al inmueble y rescatar a la víctima sin que presentara afectaciones a su integridad.



De acuerdo con las primeras indagaciones, el caso estaría relacionado con dinámicas ilegales asociadas al microtráfico en el sector, contexto en el que se habría producido la retención.

Los presuntos secuestradores exigían cerca de diez millones de pesos para devolver al menor, lo que activó de inmediato los protocolos de reacción de las autoridades. El reporte es del coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana.

“Durante el procedimiento se materializó la captura en flagrancia de tres implicados, el rescate seguro del menor. Asimismo, fueron incautados cuatro teléfonos celulares que serán fundamentales dentro del proceso investigativo”, afirmó.

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Los dispositivos electrónicos serán analizados para avanzar en el esclarecimiento del caso y establecer posibles vínculos con otras estructuras criminales. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad en este hecho.