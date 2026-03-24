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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Identificaron más de 30 inmuebles de renta corta que operaban sin licencias en Medellín

Identificaron más de 30 inmuebles de renta corta que operaban sin licencias en Medellín

La mayoría de estos lugares están ubicados en exclusivos sectores de la ciudad y con amplia demanda durante temporada de vacaciones o de eventos.

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