Identificaron más de 30 inmuebles de renta corta que operaban sin licencias en Medellín

Los alojamientos de renta corta se han convertido poco a poco en una de las opciones más buscadas y usadas por los miles de turistas que constantemente llegan a la ciudad de la eterna primavera. Sin embargo, no todos cumplen con las normativas estipuladas por los ente de regulación.

En aras de vigilar el cumplimiento de las normas que rigen los establecimientos de renta corta, es decir, viviendas o apartamentos que son alquilados por periodos inferiores a 30 días, la Alcaldía de Medellín intensificó los controles a estos alojamientos, lo que permitió realizar 93 informes técnicos.

Dentro de los hallazgos más reveladores, se pudo identificar que en temas de formalidad, 34 de estos lugares no cuentan con licencia. Lo más preocupante es que hay una gran concentración de estos sitios en lugares turísticos y de alta afluencia de la ciudad.

"Nos ha permitido identificar una alta concentración en comunas como Laureles con 21 casos, San Cristóbal con 19, Poblado con 16 y La Candelaria con 3. En corregimientos se destaca comportamientos asociados principalmente a cabañas, fincas turísticas y glamping", dijo Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.



La inspección incluye visitas a hoteles, hostales, moteles y alojamientos turísticos, tanto urbanos como rurales, para revisar que cumplan con el uso del suelo permitido y con las licencias. Además, se verifica que no existan irregularidades constructivas, que la actividad sea acorde con la destinación del inmueble y se evalúan las condiciones de convivencia y el cumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal.

Con base en estos hallazgos, la Administración Distrital adelanta procesos con las autoridades pertinentes, que van desde requerimientos a los propietarios de los alojamientos y seguimiento a los casos identificados, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y prevenir afectaciones en la convivencia.