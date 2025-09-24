Rescatan sanos y salvos a los 23 mineros atrapados en mina de Segovia, Antioquia

Los 23 mineros atrapados en la mina de oro La Reliquia SAS de Segovia, Antioquia, fueron rescatados sanos y salvos esta mañana, tras permanecer 48 horas bajo tierra en este municipio del nordeste antioqueño.

El operativo, que se realizó con el apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Alcaldía de Segovia y organismos de socorro como el Dagran Antioquia, concluyó con éxito luego de que los rescatistas lograran remover el material que bloqueaba la salida.

#Atención sanos y salvos fueron rescatados los 23 mineros que estaban atrapados en una mina de oro en el municipio de @AlcaldiaSegovia. La @ANMColombia reveló el momento exacto en que uno a uno fueron salieron del socavón. #MañanasBlu @AndresJRendonC @DagranAntioquia pic.twitter.com/ETYeELgluU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 24, 2025

Así fue el rescate

Los trabajadores habían quedado bloqueados desde el pasado fin de semana, a unos 80 metros de profundidad, cuando un derrumbe interno cerró el acceso principal al socavón. Durante la emergencia, se les garantizó oxígeno, alimentación e hidratación a través de un ducto de ventilación, lo que permitió mantenerlos en condiciones estables.

La mina donde ocurrió la emergencia es operada por la Sociedad Minera La Reliquia, en convenio con Aris Mining, compañía canadiense que lidera un programa de formalización minera en el nordeste antioqueño.



Según explicó el personero municipal Hambler Patiño, este proceso permitió que el socavón contara con sistemas de ventilación y comunicación, claves para que los mineros sobrevivieran las 48 horas atrapados.

“El oxígeno nunca faltó y la comunicación con sus familias se mantuvo constante”, había señalado durante la emergencia.