Reubicarían peaje para no afectar a habitantes de corregimiento en Bello, Antioquia

Acercamientos entre la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia frente a las preocupaciones por el eventual traslado del peaje Pajarito, que actualmente está en Medellín, a esa localidad del norte del Valle de Aburrá, parecen avanzar de buena manera.

Tras reciente reunión con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, una de las principales conclusiones fue que, la caseta de cobró que decidió trasladarse 20 kilómetros al norte tras un acuerdo entre la concesión de la vía y la anterior administración departamental, ya no estará en la vereda La China, sino en El Tambo, mucho más cerca a los límites con el municipio de San Pedro de los Milagros.

La propuesta busca que el corregimiento de San Félix no quede dividido y eventualmente habitantes de la zona deban pasar por el punto de cobro para realizar actividades cotidianas.

Horacio Gallón, secretario de Infraestructura, indicó que aún persisten diferencias con la concesión que busca recursos a través de ese peaje, pues principalmente los alcances constructivos no son los esperados.

"Nosotros desde la Gobernación no estamos de acuerdo con esa concesión debido a que los alcances constructivos no son los esperados de cualquier concesión. El mejoramiento de los 107 km que hoy están en afirmado no es el esperado por nosotros en esta Gobernación", mencionó el funcionario.

Tras el encuentro, desde la administración de Bello, indicaron que en los próximos días también se reunirán con esa concesión para solicitar recursos que permitan obras de mejoramiento en la vía La Banca, así como una tarifa diferencial para habitantes del corregimiento San Félix luego del traslado del peaje.