Río en Valdivia destruyó un puente y dejó a tres veredas incomunicadas: declaran calamidad pública

En Valdivia, Antioquia, declararon la calamidad pública por la creciente de un río que destruyó un puente y dejó a tres veredas incomunicadas. En este momento cerca de 160 familias no tienen cómo comunicarse con el casco urbano

Una emergencia provocada por la creciente de un afluente dejó graves afectaciones en zona rural de Valdivia, Antioquia, donde un puente peatonal que comunica a varias veredas quedó completamente destruido por la fuerza del agua.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la emergencia dejó una persona herida y una vivienda afectada, no obstante, el mayor impacto lo sufren las cerca de 160 familias que dependían de la infraestructura destruida.

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Además, la situación también tuvo consecuencias para la comunidad educativa, ya que nueve niños de la institución educativa de la vereda Venecia no pudieron desplazarse hasta su lugar de estudio debido a la destrucción del puente y los daños en una vía terciaria de esta zona del Norte antioqueño.

Ante la magnitud de los daños, la Alcaldía de Valdivia realizó un comité municipal de gestión del riesgo en el que se evaluó la situación y se tomó la decisión de declarar la calamidad pública con lo que se busca facilitar la gestión de recursos y ayudas de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional.

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La prioridad ahora está centrada en atender a las familias afectadas, restablecer la movilidad hacia las veredas incomunicadas y garantizar alternativas para que los estudiantes puedan regresar a sus actividades académicas.