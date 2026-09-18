En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
Convocatoria de Colombia
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Río en Valdivia destruyó un puente y dejó a tres veredas incomunicadas: declaran calamidad pública

Río en Valdivia destruyó un puente y dejó a tres veredas incomunicadas: declaran calamidad pública

En este momento cerca de 160 familias no tienen cómo comunicarse con el casco urbano.

PUENTE CAÍDA VALVIDIA -SUMINISTRADA.jpg
Foto: Suministrada comunidad
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

En Valdivia, Antioquia, declararon la calamidad pública por la creciente de un río que destruyó un puente y dejó a tres veredas incomunicadas. En este momento cerca de 160 familias no tienen cómo comunicarse con el casco urbano

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Una emergencia provocada por la creciente de un afluente dejó graves afectaciones en zona rural de Valdivia, Antioquia, donde un puente peatonal que comunica a varias veredas quedó completamente destruido por la fuerza del agua.

Últimas noticias

Hospital San Vicente de Paul de Caldas.jpg
Antioquia

Hospital San Vicente de Paul de Caldas fue embargado; deudas con médicos superan los $1.000 millones

Depósito de explosivos de las disidencias en Ituango.jpg
Antioquia

Ejército halló depósito de explosivos del Frente 18 de las disidencias en Ituango, Antioquia

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la emergencia dejó una persona herida y una vivienda afectada, no obstante, el mayor impacto lo sufren las cerca de 160 familias que dependían de la infraestructura destruida.

Le puede interesar: Declaran calamidad pública en tres municipios de Santander para enfrentar intensa sequía

Además, la situación también tuvo consecuencias para la comunidad educativa, ya que nueve niños de la institución educativa de la vereda Venecia no pudieron desplazarse hasta su lugar de estudio debido a la destrucción del puente y los daños en una vía terciaria de esta zona del Norte antioqueño.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ante la magnitud de los daños, la Alcaldía de Valdivia realizó un comité municipal de gestión del riesgo en el que se evaluó la situación y se tomó la decisión de declarar la calamidad pública con lo que se busca facilitar la gestión de recursos y ayudas de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional.

Publicidad

La prioridad ahora está centrada en atender a las familias afectadas, restablecer la movilidad hacia las veredas incomunicadas y garantizar alternativas para que los estudiantes puedan regresar a sus actividades académicas.

Relacionados

Antioquia

Emergencias por lluvias

Publicidad

Publicidad

Publicidad