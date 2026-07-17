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Sacudón en la Gobernación de Antioquia: renuncian 4 altos funcionarios por elecciones regionales

Ya se nombraron los reemplazos por las salidas de Horacio Gallón, Eugenio Prieto, Rodrigo Hernández, Esteban Ramos Maya y Alejandro Arbeláez.

Gobernación de Antioquia.jpg
Gobernación de Antioquia.
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Remezón en la Gobernación de Antioquia: Andrés Julián Rendón anunció cuatro nuevos nombramientos ante la renuncia de sus fichas. Aunque no hay confirmación hasta ahora por parte de ninguno, al parecer es para aspirar a cargos de elección popular

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó cambios en su gabinete con el nombramiento de nuevos funcionarios en cuatro dependencias de la administración departamental, en medio de la salida de varios integrantes de su equipo que tendrían aspiraciones políticas de cara a las próximas elecciones.

En la Secretaría de Infraestructura fue designado Sebastián Castaño Gómez, ingeniero civil y especialista en Vías y Transporte de la Universidad Nacional, sede Medellín. Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y APP de la Gobernación, donde según indicaron desde la dependencia lideró iniciativas como las obras de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el Túnel del Toyo.

De otro lado, el nuevo director del Departamento Administrativo de Planeación será Luis Fernando Agudelo Henao, doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado, magíster en Gerencia Pública y contador de la Universidad de Medellín. Antes de su designación era asesor del despacho del gobernador y también fue director de Antioquia Cómo Vamos.

Por su parte, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) estará dirigida por Carlos Mario Zuluaga Gómez, abogado y administrador de empresas con especialización en Alta Gerencia. En su trayectoria, indicó el ente departamental, se destacan su paso por la Alcaldía de Granada, la dirección de Cornare entre 2010 y 2019 y, más recientemente, la dirección encargada del DAGRAN.

Además, la Gobernación informó que en la Fábrica de Licores de Antioquia asumirá como gerente encargado el actual secretario de Gobierno, Luis Fernando Begué Trujillo, mientras que en la Sociedad Hidroituango quedará como gerente encargada la secretaria general de la entidad, Isabel Cardozo García.

Estos movimientos se producen tras la salida de Horació Gallón, Eugenio Prieto, Rodrigo Hernández, Esteban Ramos Maya y Alejandro Arbeláez, quienes tendrían previsto participar en el escenario político de las elecciones de 2027.

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