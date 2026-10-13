Se conoce fecha en la que se definirá si Miguel Quintero irá a una cárcel por presunta corrupción

En medio del proceso por presuntas irregularidades entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por seis contratos donde se habrían malversado 2.400 millones de pesos en favor de Miguel Quintero, Sebastián Ortega y otros exfuncionarios, se conoció la fecha de la nueva audiencia en donde se definirá el futuro del hermano del exalcalde de Medellín.

Hay que recordar que ya hace unos días, y luego de varios días de muestra de pruebas y apelaciones de las contrapartes, un juez decidió que Miguel Quintero debía permanecer recluido en su vivienda por su supuesta injerencia en este caso de presunta corrupción.

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"Considero necesario imprimir las medidas que he puesto ahí presente, esto es, en el domicilio, privativa de la libertad, en el domicilio del ciudadano Miguel Andrés Calle Quintero, y no privativas de la libertad para el ciudadano Sebastián", aseguró el juez.

Será el 23 de octubre, a la 1:30 de la tarde, cuando un juez, diferente al que envió a Quintero a casa por cárcel, resolverá en segunda instancia la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la representación de víctimas, en donde se pide que tanto Quintero como Ortega sean enviados a un centro carcelario.



A la espera de la decisión que se tome, hay que mencionar que también se conoció que el hermano de Daniel Quintero ya no contará con los servicios del jurista Santiago Trespalacios y la abogada de apoyo, Astrid Carvajal.

El exdefensor de Quintero lo confirmó en su cuenta en X:

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"Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa”.

Además, Trespalacios agregó lo siguiente:

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“A Miguel, a su esposa y a su hija, nuestro sincero agradecimiento por la confianza y los mejores deseos en la defensa de su inocencia”.

El primero en reaccionar ante el anuncio fue Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín.

"Se quedó solo el ratón Miguelito. Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal no le creyeron el papel de víctima a Miguel Quintero ni su estrategia mediática de atacar diciendo que es un perseguido político sabiendo que está ad portas de la cárcel”.

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Ahora, las expectativas están en conocer quién será el nuevo defensor de Miguel Quintero y saber si deberá afrontar lo que resta de proceso en casa por cárcel desde el municipio de Copacabana o si lo hará recluido en un centro carcelario como es la intención de quienes apelaron la decisión que cobijó al hermano del exalcalde de Medellín.