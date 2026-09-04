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Se les acabó la fiesta: Federico Gutiérrez por operación contra 'Bendito Menor' y fin de paz urbana

El mandatario aseguró que trabajarán junto al Gobierno nacional para seguir combatiendo las estructuras criminales.

Federico-Gutierrez-AFP.jpg
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Dos importantes hechos judiciales relacionados con el Gobierno nacional tuvieron eco en la capital antioqueña, desde donde el alcalde Federico Gutiérrez aprovechó para destacar las acciones en materia de seguridad por parte de la administración de Abelardo de la Espriella.

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El primero de ellos está relacionada con el abatimiento en Riohacha de alias Bendito Menor. El mandatario indicó que llegó el momento de poner mano dura a la estructuras criminales que contaron con cierto respaldo por parte del pasado gobierno de Gustavo Petro.

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"Más claro imposible. Se le acabó la fiesta a las estructuras criminales. Yo quiero felicitar al presidente Abelardo de la Espriella por darle duro a las estructuras criminales. Quiero felicitarlo a él, a nuestra Policía, a la Fiscalía General de la Nación", manifestó.

De igual manera, Federico Gutiérrez se refirió al fin de la mesa de paz urbana que avanzaba en la cárcel La Paz de Itagüí y que en varias oportunidades cuestionó en medio de escándalos como la continuidad de delitos y los privilegios con los que contaban los voceros de la estructuras criminales del Valle de Aburrá recluidos allí.

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"Había personas que esquivaban a la justicia simplemente al ser designados como voceros de paz, y se les acabó todo eso. Hoy, con el fin de lo que se denominaba la mal llamada paz total, hoy ya con ese fin se ponen de nuevo las cosas en orden, y es volver a a combatir las estructuras criminales", resaltó.

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En medio de estas acciones el alcalde destacó la captura en los últimos días de 54 personas presuntamente vinculadas a grupos criminales en la ciudad, a través de cuatro operativos.

Gutiérrez manifestó que esas acciones deben continuar en los próximos años de manera articulada con el Gobierno nacional e incluso organismos internacionales.

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