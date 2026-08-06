Se mantiene la suspensión de servicios a docentes del magisterio en 46 hospitales de Antioquia

Antioquia no se salva de la crisis de la salud que vive Colombia y por ello en el último mes esto ha desencadenado que los pacientes, ahora más que nunca, padezcan un viacrucis para poder ser atendidos, ante la falta de convenios o la restricción en la atención por las millonarias deudas.

Aunque el más reciente caso es el de la Nueva EPS que adeuda 450.000 millones de pesos, originando que sus afiliados ya no puedan ser atendidos en procedimientos no urgentes en 29 centros asistenciales públicos del departamento, no es la única situación.

Según expuso Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de Aesa, tampoco se ha llegado a acuerdos con Coosalud, a quienes también le restringieron servicios 17 hospitales a finales de junio, ni Fomag, que tiene a docentes, beneficiarios y pensionados sin atención ambulatoria en 46 centros asistenciales.

"Están facturando por evento la Nueva EPS, no les ha pagado a ellos, y tenemos hospitales como el de Tarso, que lleva más de cuatro meses sin recibir un solo peso. Pero ahí están los usuarios sufriendo, no hay dónde remitirlos. En Medellín no nos quieren recibir ningún paciente ni cosa, el EPS, porque no pagan".



El directivo indicó que la situación más crítica es con Coosalud, pues, pese a que el cierre de servicios ya completa 15 días, la EPS incumplió el compromiso de girar el 20 % de los recursos adeudados por capitación, es decir, el dinero que recibe periódicamente por cada afiliado para financiar la prestación de los servicios de salud.

Ese pago estaba previsto para el 31 de julio, pero no se realizó. En contraste, directivos del Fomag vienen reuniéndose con cada hospital para revisar contratos y recursos pendientes, aunque hasta ahora no se ha materializado ningún pago.

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Entre las razones principales de esta falta de negociación, expuso Sánchez, estaría el cambio de gobierno que se da este 7 de agosto, cuando llegue al poder Abelardo De La Espriella, por lo que los procesos se han ralentizado.

"Cada vez vemos menos interés por los funcionarios que están hoy y que ya salen la semana entrante por me imagino yo que la nueva ministra va a cambiar interventores, va a cambiar gerentes. Entonces, ellos dicen, pues, vamos a salir, ya que cierran, ya no nos importa. Pero ahí están los usuarios sufriendo porque no tienen atención completa", explicó el directivo.

El cruce de los listados conocidos hasta ahora evidencia que 14 hospitales públicos de Antioquia suspendieron la atención programada tanto para los afiliados del FOMAG como de la Nueva EPS. Se trata de las ESE de La Pintada, Támesis, Don Matías, Tarso, Briceño, Carolina del Príncipe, Giraldo, Granada, Alejandría, Vegachí, Jericó, Cisneros, La Estrella y San Rafael.

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En contraste, la suspensión de servicios para los usuarios de Coosalud se concentra en hospitales de otras subregiones, principalmente del Bajo Cauca y el Suroeste, por lo que, con la información oficial disponible, no hay instituciones que coincidan en las tres medidas de suspensión.