Cuatro hospitales de Antioquia se sumaron a la suspensión de servicios a pacientes de Nueva EPS

A más de 24 horas de haberse anunciado el cierre de servicios para pacientes de Nueva EPS en 25 hospitales públicos de Antioquia, la situación empeora.

Tras revisar sus finanzas y en solidaridad con las entidades que adoptaron la determinación inicial, otros cuatro centros asistenciales se sumaron para solo atender urgencias vitales en medio de la millonaria deuda que tiene con ellos la EPS.

Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos, detalló que quienes ingresan al grupo del que ya hacen partes hospitales como el Marco Fidel Suárez de Bello o el General de Medellín, son el San Rafael del municipio de Itagüí, el de San Andrés de Cuerquia, el de Argelia y el Hospital Presbítero Alonso María Giraldo del municipio de San Rafael, Oriente del departamento.

"Tomar una determinación de sumarse al cierre de servicios en vista en que los otros compañeros también cerraron, porque tampoco tampoco les han pagado y tampoco han firmado contrato. Precisamente, en este momento estoy aquí en reunión con ellos, con la EPS, pero no se ha llegado a ningún acuerdo", indicó.



Según ha indicado AESA las deudas de Nueva EPS con todas las entidades públicas del departamento ascienden a 450 mil millones de pesos, poniendo en riesgo asuntos como el pago de insumos y nóminas.

Desde la Asociación han solicitado intercesión por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para solucionar cuanto antes la problemática y restablecer los servicios.