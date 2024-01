Se reanudó la búsqueda de desaparecidos en el lugar de la tragedia en Chocó

Con el pasar de las horas crece la angustia y el drama de las familias que continúan en el lugar de la tragedia en Chocó tratando de ubicar a sus seres queridos entre la tierra. Y es que aunque ya han sido recuperados 33 cuerpos, de los cuales 23 fueron identificados por sus seres queridos, se presume que aún hay más personas desaparecidas.

Jaime Alonso Bedoya, por ejemplo, lleva horas esperando noticias de Astrid Johana Osorio, una de las personas que se encontraba refugiándose de las lluvias en la vivienda que desapareció del mapa.

"Ella venía viajando de la ciudad de Quibdó a Medellín porque venía a buscar a su hijo y fue una de las personas que entró a la casa a resguardarse del aguacero" indicó.

Entre tanto, se siguen conociendo testimonios de vida de personas que milagrosamente sobrevivieron a la tragedia. Es el caso de Yuliana Quintero Martínez quien también viajaba de Quibdó a Medellín, y quien tuvo que hacer un alto en el camino para refugiarse de las lluvias.

Ella también se encontraba en la vivienda que fue sepultada por la tierra pero, asegura, que la salvó el hecho de haber estado afuera de ella cuando la tierra se les vino encima.

"La gente enterrada pedía ayuda; yo no pedí tanta ayuda porque si me desesperaba, a veces la desesperación lo lleva a uno a la muerte... entonces yo me logré desenterrar sola a ver si lograba ayudar a las personas que estaban vivas a mi alrededor", relató la sobreviviente.

Hoy Yuliana permanece en el hospital de ciudad Bolívar Antioquia recuperándose de los traumas físicos y psicológicos que le dejó la emergencia.

A las 6:00 am. de este domingo, 14 de enero, se reanudaron las labores de búsqueda en el lugar de la emergencia donde según la gobernadora del Chocó, "por los menos diez personas más han sido reportadas por sus familias como desaparecidas"