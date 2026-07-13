Segovia en toque de queda: disturbios por operativos contra minería ilegal deja graves afectaciones

El municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, atraviesa una crítica situación de orden público tras los violentos enfrentamientos registrados a raíz de operativos de las autoridades contra la minería ilegal.

La escalada de violencia obligó a la administración municipal a decretar medidas extremas para intentar retomar el control de la población.

Medidas de restricción y orden público

Ante los desmanes, la alcaldía de Segovia estableció un toque de queda que rige desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., medida que se extenderá inicialmente hasta el próximo 15 de julio.

Además, se prohibió la circulación de parrillero en motocicleta durante 24 horas por un periodo de tres días y se restringió la venta de licor.



Según los reportes oficiales, el saldo de las manifestaciones es de una persona muerta, dos heridas y nueve vehículos incinerados.

BLU Radio. Segovia Foto: guiaturisticadeantioquia.com

Existe una discrepancia entre las versiones de las autoridades departamentales y locales sobre los responsables. Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló al Clan del Golfo como el instigador de la violencia, el personero de Segovia, Hambler Patiño, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el tema.

Patiño afirmó que, aunque se está verificando un comunicado del grupo armado donde niegan su participación, la dinámica de los hechos sugiere otra cosa.

Publicidad

"Como se están desarrollando las cosas, posiblemente pues sea cierto que no lo tengan nada que ver (...) Esto no es un paro, esto fue casi que una sonada que algunos desadaptados salieron e hicieron esta clase de daños", explicó el personero.

Según el funcionario, los autores serían personas encapuchadas que realizaron quemas y bloqueos, algo que "no son tan normales" en el municipio.

Sobre la muerte registrada, el personero aclaró que, preliminarmente, no estaría ligada a los disturbios con la fuerza pública, sino a la violencia estructural de la zona. "Ustedes saben que aquí hay una guerra interna en la Farc que quiere implementar milicias urbanas y el Clan del Golfo que no se quiere dejar sacar (...) Al parecer esa muerte y el herido fueron causados en contexto de esa problemática", puntualizó.

Publicidad

Un llamado por presencia permanente del Estado

El personero de Segovia hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que la presencia de la fuerza pública no sea transitoria. Patiño cuestionó que el Estado solo reaccione cuando la situación se desborda: "¿Qué espera el estado para tener acá un pie de fuerza mucho más amplio para poderle darle tranquilidad a la región (...) Aquí la necesitamos es permanente".

Escuche aquí la entrevista: