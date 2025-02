Sigue alerta por árboles enfermos en Medellín: han derribado 12 de los que están en riesgo

Dos incidentes con árboles caídos a vías públicas generan alerta en Medellín, pues se registraron en menos de dos semanas, dejando un saldo de un policía muerto y varias personas heridas.

La situación viene generando preocupación en la comunidad, aunque en los incidentes hay una gran diferencia: mientras que el primero en la avenida 33 tenía orden de tala por generar riesgo, el segundo y más reciente en el barrio Los Colores no contaba con ninguna alerta.

Según la Secretaría de Infraestructura física, el tronco que cayó en la avenida 80 con la calle 55 no tenía orden de tala, versión confirmada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental, entidad que además agregó que el árbol presentaba una pudrición interna y un deterioro de la madera en las primeras fases del sistema radicular (raíces).

Desde el primer incidente registrado el 10 de febrero, en la ciudad han avanzado con la tala de 12 árboles de los 32 que tienen ficha de riesgo. Recientemente, el alcalde Federico Gutiérrez le pidió a la comunidad permitir estos procedimientos ante el riesgo que generan.

"Cuando se va a hacer algunas veces alguna intervención, entonces claro, la comunidad dice no, no me vaya a talar ese árbol. Yo entiendo eso porque todos queremos más árboles y vamos a sembrar más árboles. Pero yo quiero que la comunidad entienda que hay algunos árboles que están enfermos, que hay que intervenir, algunos se pueden salvar, algunos tendremos que talarlos porque no nos pueden pasar cosas como las que pasaron esta semana", detalló el mandatario.

Algunos habitantes de la ciudad han manifestado el temor que generan este tipo de situaciones.

"Fue algo imprevisto, nunca sabemos lo que va a pasar, sólo fue un infortunio que él pasó y en ese momento le cayó del árbol", dijo uno de los habitantes de la ciudad. "Es un peligro, imagínese uno por aquí que le caiga un palo de oro a uno, lo mata o lo deja inválido a uno", agregó.

Actualmente, en la capital antioqueña hay 496 árboles pendientes por ser talados. Según la Alcaldía, en el año 2024 se ejecutaron un total de 1.430 talas y en lo que va del 2025 se han realizado 68.

En promedio, la autoridad ambiental otorga 150 autorizaciones mensuales, lo que equivale aproximadamente a 2.000 autorizaciones anuales para intervenir los árboles de la ciudad.