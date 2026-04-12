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Suspenden atención no urgente a afiliados de la Nueva EPS en clínica Chinita de Apartadó

Solo podrán serán atendidos en urgencias debido a millonarias deudas con el centro asistencial. Este punto de atención es de los más importantes que hay en el Urabá antioqueño.

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