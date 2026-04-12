Suspenden atención no urgente a afiliados de la Nueva EPS en clínica Chinita de Apartadó

Como ya lo hicieron dos hospitales en Medellín, hace unas horas la Clínica La Chinita de Apartadó informó que a partir del 10 de abril se suspendió la atención regular de los usuarios afiliados a la Nueva EPS debido a las millonarias deudas que tiene la EPS con el prestador del servicio de salud.

Hay que mencionar que La Chinita es uno de los centros asistenciales más importantes que hay en Apartadó y que también recibe a pacientes remitidos de otros hospitales de menor capacidad de vecinos municipios del Urabá antioqueño que ahora están contra la espada y la pared por el anuncio de la clínica.

El concejal de Apartadó, Yonny Ibarra, mostró su solidaridad por la grave situación que atraviesan cientos de personas y por ello le hizo un llamado a la Nueva EPS para que haga los desembolsos correspondientes.

"No es justo que una institución que le ha servido a nuestra gente, a nuestra comunidad, esté en riesgo por la falta de pagos. Haga un llamado firme a la nueva EPS, a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. Cumplan con su responsabilidad", dijo.



Hay que mencionar que la Clínica La Chinita mencionó que solo atenderá los servicios de urgencias vitales debido a que la falta de pagos han hechos que se le deba honorarios a los especialistas y, además, también tener deudas con diferentes proveedores por lo que, incluso, se habría suspendido el despacho de algunos de ellos.

Por ahora el centro asistencial ha mostrado su disposición de encontrar una solución porque no es solo en Apartadó, en el resto del departamento de Antioquia hay graves problemas por la falta de pagos de la Nueva EPS.