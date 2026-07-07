También hablaremos de víctimas: Federico Gutiérrez por reunión con Iris Marín

Hay expectativa por la reunión de este martes entre el alcalde Federico Gutierrez y la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre el polémico mural pintado sin permiso cerca a La Alpujarra. El mandatario pidió investigar conductas de funcionarios de la entidad que acompañaron el acto.

Tal y como fue anunciado a través de redes sociales, se espera que este martes se lleve a cabo una reunión entre el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y la defensora del Pueblo Iris Marín tras recientes hechos que han generado polémica en la ciudad.

El encuentro entre los funcionarios se produce en medio de la controversia generada por un mural pintado cerca al Centro Administrativo La Alpujarra haciendo alusión a un grupo internacional de izquierda radical, acto que habría sido acompañado por dos funcionarios de la Defensoría.

Sobre el encuentro. el alcalde sostuvo que es inadmisible que se transgredan las reglas y que como punto común tanto la Alcaldía como la Defensoría deben partir desde el respeto por la prevalencia de las leyes y la Constitución.



“Lo que yo no puedo aceptar como alcalde es que en la Defensoría del Pueblo tengan unas personas o unos contratistas y funcionarios que acompañan a unos ciudadanos en un hecho abiertamente ilegal, provocador e incitador. ¿Por qué? Y seguramente ella va a llevar esas investigaciones, más ella ya ella ya respondió”, dijo.

El alcalde también adelantó que la reunión servirá para abordar otros asuntos relacionados con la víctimas del conflicto armado y la capital antioqueña como receptora de buena parte de esta población en los últimos años, especialmente proveniente de otras localidades del departamento.

“Hablaremos no solo de este tema, hablaremos de los temas de víctimas, hablaremos de cómo nosotros desde la ciudad acompañamos a tantas víctimas que llegan de diferentes departamentos por la violencia, de víctimas que hay también en la ciudad y de cómo acompañar también esa tarea de la Defensoría del Pueblo de lo que está dentro de la norma”, aseguró.

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Aunque el mural posteriormente fue borrado por la administración local, aún no se conoce si sus promotores tendrán algún tipo de sanción, así como tampoco si los funcionarios de la Defensoría, Lucas Ochoa y Luis Fernando Sucerquia , podrían ser susceptibles de una actuación disciplinaria.