Trabajadores vinculados del Hospital General de Medellín volvieron a protestar por los agremiados

El plantón fue realizado por SINTRA-HGM que es el sindicato mayoritario de trabajadores más antiguo del Hospital General de Medellín este está conformado por trabajadores vinculados directamente los que a pesar de estar al día con los pagos, convocan el plantón en solidaridad con sus compañeros agremiados a los que les deben varios meses de salario pero no sé atreven a manifestarse por miedo a represalias.

Así lo hizo saber la presidente del sindicato, Marta Pulgarín:

Ellos no pueden salir a protestar, nosotros venimos cada ocho días haciendo un mitin, un plantón y ya se han tomado represalias contra ellos y les estamos haciendo saber al gerente, que los estamos apoyando que por favor, haga efectivo los pagos a las agremiaciones

Sintravid es la cooperativa que agremia más de 500 trabajadores que se desempeñan en el HGM y a los que les adeuda hasta tres meses de salario. Una de esas trabajadoras se atrevió a hablar en medio de la desesperación.

“Ayer tuvimos una reunión con el gerente de Sintravid y dice que no hay plata que la solución es plática plata, no hay y que entienden que llegue un momento en que no podamos venir a trabajar como quien dice si se van no importa”.

De igual forma, afirma que ya no están brindando un servicio de excelencia por la falta de insumos, denunciando que se usan recursos para comprar macetas y jardines pero no hay dinero para medicamentos y material de trabajo médico.

Por su parte el HGM emitió un comunicado en el que desmiente la situación y aseguran que la gestión de los recursos se ha planeado con responsabilidad y que la actual crisis financiera no tiene nada que ver con las inversiones en infraestructura que ya estaban programadas.

