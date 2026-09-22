Tragedia familiar en San Rafael: asesinan a un hombre tras fuerte discusión con su hijastro

Una tragedia por cuenta de un conflicto familiar en el Oriente antioqueño dejó a un hombre asesinado en zona urbana del municipio de San Rafael en medio de un altercado con su hijastro. Aunque el joven se entregó voluntariamente a las autoridades, negó ser el autor del crimen.

Primeras hipótesis

Según información entregada por las autoridades, este hecho habría ocurrido en medio de una reunión familiar y por un aparente hecho de intolerancia.

Tras los hechos, el hijastro de la víctima se desplazó hasta el municipio vecino de Rionegro, donde se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Aunque figura como el principal sospechoso del crimen, el joven entregó una versión en la que asegura que el ataque fue cometido por una tercera persona.



Le puede interesar: Tragedia familiar en Bohórquez, Atlántico: adolescente de 14 años mata a su tío de una puñalada

Ante esta declaración, el caso permanece en plena etapa de investigación para corroborar el testimonio y establecer si el ciudadano tuvo participación directa en el homicidio.

Publicidad

Entre tanto, la Policía Nacional mantiene bajo custodia al hombre presentado, mientras los investigadores adelantan los actos urgentes y recogen el material probatorio en el lugar de los hechos para esclarecer lo sucedido.