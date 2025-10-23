Tragedia familiar en Bohórquez, Atlántico: adolescente de 14 años mata a su tío de una puñalada

En el corregimiento de Bohórquez, municipio de Campo de la Cruz, en Atlántico, sus habitantes se levantaron consternados al conocer del crimen que se dio la noche del miércoles en la calle 6 con carrera 4, barrio 7 de agosto, cuando un adolescente de 14 años asesinó de una puñalada a su tío. La víctima fue identificada como Cristian Mendoza Urango, de 35 años.

Según Amparo Ortiz, tía del presunto homicida, el incidente sucedió a eso de las 7:30 de la noche en la casa de los abuelos maternos, donde se conmemoraba el fallecimiento de un familiar. En el lugar, una tía del joven comenzó a discutir con él, luego el esposo de la mujer intervino y comenzó una fuerte riña.

Relata la mujer que el joven se habría defendido del tío político y fue ahí cuando le propinó la herida que terminó quitándole la vida.

Como lo informa la Policía del Atlántico, una vez ocurrido el homicidio, el joven se dio a la huida, pero con la mediación de una familiar se logró su captura por parte de la Policía y este jueves fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación por el lamentable hecho.



El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, detalló que el menor le propinó una herida de puñal a la víctima a la altura de la clavícula que le provocó una fuerte hemorragia que, a su vez, impidió que llegara con vida al hospital de Sabanalarga donde fue trasladado.

El comandante del departamento de Policía Atlántico, recordó a los padres de familia ser la guía de sus hijos, inculcar valores y manejar el diálogo para evitar tragedias como esta.

Otro caso

Tres heridas en la cabeza, producto de varios impactos de bala, tienen en grave estado de salud a un adolescente de 15 años, al que sicarios atacaron la tarde del pasado miércoles en el sur de Barranquilla.

El atentado se produjo en un sector conocido como El Arroyo, en el barrio Las Américas, donde dos hombres armados llegaron caminando hacia su víctima y, sin dirigirle una sola palabra, le dispararon en múltiples ocasiones.

Mientras los pistoleros huyeron con rumbo aún desconocido, la víctima quedó tendida en el pavimento, a punto de desangrarse.

La Policía informó que inicialmente el menor fue trasladado a la Clínica San Ignacio, pero debido a la gravedad de sus heridas, debió ser remitido al Camino Nuevo Barranquilla, donde continúa en cuidados intensivos.