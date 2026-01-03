Tras más de 48 horas de labores fue controlado el incendio forestal del Cerro Quitasol

Labores constantes de enfriamiento, con apoyo aéreo y lluvias, permitieron controlar de manera total el grave incendio que hace más de tres días persistía en diferentes puntos del Cerro Quitasol, en el municipio de Bello.

El reporte sobre el final de la emergencia fue confirmado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad del Norte del Valle de Aburrá, Nelson Zuluaica, quien destacó que las llamas afectaron unas 84 hectáreas.

Globos y fogatas están entre las posibles causas de la conflagración, por lo que Zuluaica pidió a la ciudadanía mayor conciencia frente al cuidado de estos ecosistemas.

"Sabemos que en el Cerro Quitasol tenemos múltiples factores para que el cerro se incendie o se prenda, entre ellos los globos. Es importantísimo comentar esto, pero también sabemos que hay fogatas y hay una cantidad de situaciones que pasan en nuestro cerro. La invitación que le hacemos a la comunidad es más disciplina, más control, más respeto por el medio ambiente", destacó Zulaica.



La atención de la emergencia contó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quien con un helicóptero Black Hawk realizó al menos 10 descargas de agua sobre la corona del incendio forestal con un sistema de bambi bucket.

De igual manera, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Sistema de Alertas Tempranas se vincularon con el sobrevuelo de drones para monitorear en tiempo real el avance de las llamas y tomar decisiones para su control.