Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Antioquia

Tras más de 48 horas de labores fue controlado el incendio forestal del Cerro Quitasol

Según las autoridades en Bello, Antioquia, la emergencia afectó más de 80 hectáreas de bosque.

