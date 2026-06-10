Tras quejas de ciudadanos en Medellín reubican puesto de votación de San Diego al primer piso

Puesto de votación en el Centro Comercial San Diego de Medellín será trasladado tras largas filas y demoras para votar en la primera vuelta presidencial. El puesto volverá al primer piso en donde estaba dispuesto originalmente.

El pasado 31 de mayo, el puesto de votación del Centro Comercial San Diego fue tendencia en redes sociales, luego de que se viralizaron algunas imágenes de largas filas, dejando en evidencia que el cambio de puesto al noveno piso fue un error de la Registraduría.

Tras la controversia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó la solicitud formal a la autoridad competente para que el puesto de votación fuera trasladado nuevamente al primer piso en donde originalmente cientos de personas votaban en las diferentes elecciones.

Ahora, y luego de una semana de la petición del mandatario, la Registraduría accedió a la petición y el puesto de votación en el Centro Comercial San Diego será reubicado en el primer piso para las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 21 de junio.



Hay que recordar que, a pesar del traslado, Adolfo Fernández, delegado de la Registraduría en Antioquia, ya había asegurado que las complicaciones de la primera vuelta fueron resueltas ese mismo día.

“Ese puesto de votación antes funcionaba en la calle, se trató de realizar en un sitio cerrado bajo techo. Hubo una afluencia de público, pero el centro comercial tenía habilitados ocho ascensores, pero estaban utilizando principalmente cinco y los tres más grandes estaban inutilizados. Se desplegó un equipo muy grande por parte del centro comercial y de la Registraduría para estabilizar la situación y el proceso terminó sin ningún tipo de inconveniente”, afirmó.

La Alcaldía de Medellín manifestó que el objetivo de esta petición es evitar que se repitan las dificultades observadas en la primera vuelta y así poder garantizar la participación electoral segura y sin obstáculos para todos los ciudadanos.