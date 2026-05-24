Tres municipios antioqueños tendrán observadores electorales de EEUU para elecciones presidenciales

Medellín, Envigado y Turbo contarán con observadores electorales designados por la Embajada de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del próximo 31 de mayo, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El despliegue en Antioquia hará parte de una estrategia nacional de observación internacional que también incluye ciudades como Bogotá, Soacha, Barranquilla, Cali y Cartagena, entre otras. En estos territorios, los delegados internacionales realizarán seguimiento en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral inmediata, con el objetivo de verificar el desarrollo transparente de la jornada democrática.

De acuerdo con el CNE, un total de 86 delegados estadounidenses estarán presentes en distintos municipios clave del país, provenientes de cuatro misiones: Latinoamericana SAS Plataforma de Formación Integral, Eurolat Global Democracy Forum, Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

"Se tiene a la fecha un total de 180 observadores internacionales que tendrán la misión de vigilar todos los procesos electorales que se van a cumplir en el marco de las elecciones de presidente y vicepresidente de la república. Nos visitan de Europa, de América del Sur y de América del Norte", indicó Mauricio Llanos, gerente Técnico - Unión Temporal Actores Electorales.



La entidad destacó que la observación internacional constituye una herramienta fundamental para fortalecer la democracia, al permitir una verificación independiente e imparcial de los procesos electorales.

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral recordó que las 13 campañas presidenciales pudieron postular a sus auditores de sistemas, un requisito clave dentro del esquema de control electoral, plazo que se cumplió el pasado 17 de mayo.

El organismo recordó que la participación activa de las campañas en este proceso contribuye a garantizar la transparencia y confiabilidad de los resultados. Actualmente, 523 actores ya se encuentran acreditados, consolidando el sistema de garantías electorales de cara a los comicios.