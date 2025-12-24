Triste Navidad para enfermos que requieren traslado de EPS Savia Salud: cambiaron operador

Publicidad
¡Triste Navidad! Decenas de personas enfermas en el departamento de Antioquia no tienen cómo ir, por ejemplo, a hacerse sus diálisis, debido a las millonarias deudas que tiene Savia Salud con el operador del servicio, que fue cambiado hace apenas 15 días. Afectados en varios municipios del departamento piden una solución urgente para poder seguir con sus tratamientos.
Personas enfermas y transportadores del sistema de salud han expuesto una grave situación que se está presentando en estos momentos en el departamento de Antioquia con aquellas personas que necesitan movilizarse por la región para, por ejemplo, hacerse una diálisis o tratar algún tipo de cáncer, y que hoy están con las manos cruzadas debido a que se cambió de operador y aseguran que el servicio es deficiente.
Lo que ha conocido Blu Radio es que, por lo menos, 10 personas tenían carros prestando el servicio para movilizar a los enfermos; quien facturaba era la empresa 417 y quien debía pagar era Savia Salud, a través de la ADRES. Sin embargo, habría cuentas por cobrar desde el mes de agosto; es decir, se adeuda una cifra millonaria por cinco meses de labores que hasta ahora no han sido saldadas.
Aunque el convenio con 417 finalizó hace un par de días, hay una nueva empresa que se está haciendo cargo de los traslados de los enfermos, pero que, según los mismos pacientes, no ha entregado una solución definitiva, y son ellos quienes sufren las consecuencias de no tener transporte para llegar hasta sus terapias.
“Sí he faltado bastantito a esas diálisis, no vaya a creer. Ese transporte hace mucha falta, pero bueno, ahí vamos a ver. Porque yo llamé y me contestaron en esa empresa que no, que ellos no tenían ese contrato”, dijo uno de los afectados.
Pero no es la única preocupación que tienen pacientes y prestadores del servicio, ya que en un audio que conoció Blu Radio se escucha cómo uno de los conductores explica que, al parecer, la nueva empresa de transporte está ofreciendo lo que aseguran son precios irrisorios, y por ello las personas de varios municipios de Antioquia se están quedando sin su tratamiento.
“No, eso lo del transporte está muy maluco, hermano. Hasta el momento nada que nos pongan transporte, y lo único que me han llamado a mí a preguntarme es que les dé contacto de algún conductor que yo conozca, para que trate con ellos, pero que pagan 200 por el viaje. Yo les dije que ningún conductor hacía un viaje por esa plata”, agregó.
Y como los testimonios anteriores, hay decenas de personas que han mostrado su enojo por cómo está manejando la situación la EPS Savia Salud. Es el caso de Rigoberto García, hijo de una mujer que se veía beneficiada con el servicio de transporte y que ahora debe sacar de sus bolsillos para que su madre siga con sus exámenes y no se interrumpa el tratamiento.
“De 25 a 30 días nos quitaron el transporte. Mamá, Savia Salud la ha tenido hospitalizada. O sea, nos quitaron el transporte. Yo soy una persona de muy bajos recursos, ella también. Sí nos afectaron mucho”, aseveró.
Por ahora, se espera que se pague todo el dinero adeudado a los transportadores que prestaron sus servicios sin interrupción entre agosto y diciembre de 2025, mientras que los pacientes esperan que haya un mejor servicio con el nuevo operador, que apenas lleva dos semanas en funciones y hasta ahora ha dejado más quejas que soluciones.