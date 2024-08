UdeA busca vender 23 propiedades en medio de su plan de austeridad por crisis económica

Como parte de su plan de austeridad, la Universidad de Antioquia busca vender 23 propiedades. En conversaciones con el Gobierno nacional, buscan que varias de ellas sean empleadas en la política agraria y adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras.

Una de las medidas que tiene en marcha la Universidad de Antioquia para ponerse en cintura con sus cuentas es poder, a través de la venta de sus inmuebles, recuperar unos 92 mil millones de pesos, una idea que si bien se remonta al año 2017, ahora toma relevancia por la política de austeridad del gobernador Andrés Julián Rendón y la reciente problemática de la falta de pago a los docentes, que no tuvo precedentes.

Jesús Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, explicó que si bien la idea se vino gestando desde el 2016 y al año siguiente se hizo posible, administrativamente hablando, por parte del Consejo Superior, hasta ahora no había habido una subasta efectiva de estas propiedades, porque no había interés o porque no lograban llegar al valor comercial de cada una de ellas.

Ahora la idea es lograr una negociación directa y así lograr el anhelado flujo de caja que requiere la alma máter.

“Pues ha surtido el tema de subasta, digamos si nos encontramos en la situación de poder hacer negociación directa es decir que está interesado, podrá ser una propuesta todo en el marco parte del trabajo realizado administrativamente, pues ha sido actualizar el avalúo catastral de estas propiedades de tal manera que podamos hacer una una negociación justa”, afirmó.

Y es que la lista de estas propiedades se ha engrosado, cuenta el vicerrector, debido a que con ellas les han saldado acciones de pago, por lo que no significan sitios estratégicos o misionales para la UdeA. En cambio, estos recursos significarán entre el 70 y el 80 por ciento del flujo de caja que se requiere.

“Y nos ayudaría mucho y es un poco cerca del 70% del 80% de las necesidades de flujo caja actuales sin embargo, pues somos conscientes de que no es el único elemento en el que estamos trabajando sin embargo, pues hoy por hoy ya hay digamos propuestas de al menos”, agregó.

Finalmente, la universidad adelanta diálogos con el Gobierno nacional con el objetivo de que se dé una posible negociación para que estos inmuebles sean adquiridos por la Agencias Nacional de Tierras, para que se empleen para la política agraria y de paso, se asesore a los campesinos por parte de la academia.