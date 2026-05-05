UdeA celebra fallo de Comunidad Andina que permitirá venta de fármaco para el tratamiento del VIH

La Universidad de Antioquia celebró falló histórico de la Comunidad Andina de Naciones que permite producir en Colombia medicamento clave para el tratamiento del VIH. Desde hace un año y medio la institución viene trabajando para ofrecer a finales de este año una versión de este fármaco a bajo costo.

Desde Antioquia también manifestaron su alegría por la reciente posibilidad de producir e importar un medicamento genérico y clave para el tratamiento del VIH como el dolutegravir.

La Universidad de Antioquia calificó como “un triunfo para la salud pública de Colombia” el respaldó que el país recibió por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en medio del pleito que sostenía con dos farmacéuticas extranjeras por el uso de la patente de este fármaco.

El dolutegravir es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como un fármaco de primera elección para el tratamiento del VIH principalmente por una combinación de eficacia antiviral, seguridad y facilidad de uso para los pacientes.



Además, se trata de una medicina en la que venía trabajando por más 18 meses para su producción la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Alma Mater.

Wber Ríos, decano de esta unidad académica, indicó que la disposición legal permitirá a la UdeA entregar a finales de 2026 una opción de este medicamento con un bajo costo, accesible para la población que lo requiera.

“Innegablemente es un hecho histórico. La licencia obligatoria permite que el país pueda fabricar el medicamento Dolutegravir o importar de otros fabricantes Dolutegravir. ¿Esto qué garantiza? El acceso a un medicamento que es fundamental de primera elección para tratar pacientes que conviven con VIH”, aseguró.

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Así las cosas, un frasco de 30 tabletas de 50 miligramos de este fármaco que en 2023 costaba unos 480.000 pesos, tras la decisión del Gobierno pasó a 15.000 pesos en versiones genéricas, una reducción de más de 90% de su precio que favorece a los pacientes de más bajos recursos.

Sobre el pleito que se remonta a 2023 cuando el Ministerio de Salud declaró el dolutegravir de interés público, en el reciente fallo el Tribunal de la Comunidad Andina manifestó que los Estados pueden realizar este tipo de acciones sin autorización previa de empresas farmacéuticas, siempre y cuando fijen sus condiciones de uso.