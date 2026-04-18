UdeA llevará al Tribunal de Ética Médica los 40 casos de fraude en examen para especialidades

Tras una semana de que la Universidad de Antioquia detectara 40 casos de fraude durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas, la Alma Máter anunció que avanza en el análisis de lo sucedido y en acciones para que no se repitan estas conductas.

Lo primero es que remitirán al Tribunal de Ética Médica un informe que recopila los casos de los 40 médicos que fueron identificados por el equipo docente, a quienes se les anuló de inmediato sus exámenes, pero que podrían enfrentar sanciones disciplinarias y hasta legales.

A la par, señalaron que ya perfilaron el modus operandi de la red que, por sumas millonarias de dinero, resuelve la prueba en tiempo real, con la intervención de personas expertas en resolución de pruebas y muy probablemente de médicos/as especialistas, como lo expuso en su momento el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Patiño.

"Tenemos absoluta certeza que el examen no se filtra desde antes. Varias personas ingresan, por ejemplo, con gafas de estas que pueden grabar o con celulares, y empiezan a tomar fotografías del examen. Esas personas envían a su vez las fotografías y empiezan a a resolverlo por fuera, y después envían las respuestas a las personas que ya tienen otro dispositivo, que es de recepción", señaló Patiño.



Desde la Alma Máter también confirmaron que pondrán en conocimiento de la justicia ordinaria esta situación para que esta determine responsabilidades individuales y se identifique a las redes o empresas que promueven estas prácticas delictivas en las que usan gafas inteligentes, intercomunicadores, auriculares y prendas de vestir con códigos previamente establecidos que facilitaban la transmisión de respuestas durante la prueba.

Por lo pronto, expertos del derecho han indicado que hacer trampa en un examen tiene consecuencias académicas, aunque podría constituir delito si se comprueba suplantación de identidad. En cualquier caso, indicó, las pruebas presentadas bajo estas condiciones carecen de validez.

Ante los próximos exámenes que vendrán, los decanos de la Universidad de Antioquia, el CES, la EIA, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Uniremington, la Fundación Universitaria San Martín y la UPB, indicaron en un comunicado que buscarán implementar mecanismos de reporte y control para sancionar conductas fraudulentas dentro del ámbito académico y que actuar con rigor frente a estos hechos protege el prestigio de la educación médica en la región y en el país.