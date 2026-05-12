UdeA inició procesos sancionatorios por fraude en examen a especialidades médicas

Tras culminar las etapas de indagación preliminar y análisis jurídico, la Universidad de Antioquia dio a conocer los procesos que inician para sancionar a los 40 profesionales de la salud que habrían incurrido en fraude durante el examen a la especializaciones médico-quirúrgicas de la institución el pasado 10 de abril.

En primera instancia, la Alma Mater indicó que desde la Jefatura de Admisiones y Registro notificaron a los implicados sobre su vinculación al proceso sancionatorio, detallando los hechos y sus responsabilidades.

Indicaron también que las sanciones, una vez se surta el debido proceso y en caso de ser hallados responsables de la conducta atribuida, contemplan, además de la anulación definitiva de la prueba, un impedimento para presentarse a futuros exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia por un periodo de 2 a 10 semestres, según la gravedad de la situación.

Sobre el caso se conoce que a la prueba fueron ingresados elementos tecnológicos para transmitir información y ser contestada por personas externas a los mismos aspirantes. Así lo aseguró el decano de la Facultad de Medicina de la institución, Pablo Patiño.



"Tenemos absoluta certeza que el examen no se filtra desde antes. Lo que ocurre es que varias personas ingresan, por ejemplo, con gafas de estas que pueden grabar o con celulares, y empiezan a tomar fotografías del examen. Envían, a su vez, las fotografías del examen y empiezan a resolverlo por fuera", explicó el directivo.

La institución de educación superior recordó que dado que los implicados son profesionales de la medicina ya graduados, los informes técnicos y las evidencias recaudadas en el proceso están a disposición del Tribunal de Ética Médica, así como de autoridades judiciales para la apertura y desarrollo incluso de procesos penales contra los implicados.