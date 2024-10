Un 30 % de aumento en ventas espera el comercio por celebración de Halloween en Medellín

El comercio en Medellín espera un incremento en ventas de hasta el 30 % por celebración de Halloween. Confitería, venta de disfraces, fiestas temáticas, gastronomía y bares serían los sectores que reportarían este incremento, de acuerdo con las estimaciones del sector.

Varios sectores del comercio esperan un alza en ventas durante esta celebridad, pues según Fenalco Antioquia, el 48% de los antioqueños celebrará Halloween este año y quienes celebrarán, en su mayoría, invertirán desde 50.000 pesos hasta 300.000 pesos. Según la entidad, el 43 % de los antioqueños que celebrarán Halloween afirman que su actividad favorita es participar de fiestas y eventos temáticos, seguido de la tradición de pedir dulces con el 32 % y la decoración de espacios con el 25 %. Además, el 47 % hace sus compras en la misma semana del 31 de octubre y el 37 % a inicios del mes. Solo el 16 % lo hace antes de que inicie el mes de octubre, lo cual es una señal importante para el comercio sobre la dinámica de consumo en torno a esta fecha.

Es por esto que sectores de venta de dulces, disfraces, fiestas temáticas y gastronomía esperan un incremento de al menos el 30 %, incluso, hasta la primera semana de noviembre. Según Janneth Zuleta, presidenta de Asoguayaquil, en cuanto a la categoría específica de dulces para Halloween, los comerciantes de sectores como Alhambra en Guayaquil venden, en relación con cualquier otra temporada normal, alrededor del 60% más, únicamente en dulces. Por ese motivo, desde el comercio se han realizado algunas recomendaciones para evitar que personas inescrupulosas pongan sustancias extrañas en estos dulces.

“Nuestro mensaje ha sido siempre en los lugares certificados, pues nosotros que además tenemos un tema fuerte de ventas informal, no compre productos que no vengan de comercio formal, sino haga usted va a tener dulces, va comprando dulces, hágalo, en comercio formal y lo segundo es una pedagogía con los padres también a la hora de pedir los dulces es orientar a los niños en ese ejercicio de no hacerlo indiscriminadamente”, afirmó.

Desde Asobares, por otra parte, indicaron que la celebración de Halloween tiene un incremento en ventas superior al 30 % de las ventas regulares de un fin de semana, y se esperan aforos del 100%.

Según Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia, se han venido realizando campañas de expectativas de promoción comercial para los consumidores: “Afiliados, pues lo que han venido haciendo es una campaña expectativa de promoción comercial fuerte ofreciendo, digamos eventos especiales con premiación de los mejores disfraces, por ejemplo o actividades o activaciones en ese sentido y adicionalmente también la promoción de algunos eventos en vivo”, agregó.

Desde Asobares realizaron algunas recomendaciones a aquellas personas que consumirán licor durante esta festividad para que si van a tomar viajen en transporte público, se rodeen de personas de confianza y no abandonen sus vasos de licor mientras van al baño o a otro espacio.