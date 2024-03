Un concierto y rifa de un pony, iniciativas para seguir engordando "vaca” por vías de Antioquia

En solo cinco días la“vaca” por las vías de Antioquiaha recaudado 1.850 millones de pesos. Empresarios, ciudadanos y políticos se han vinculado a esta iniciativa propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que así como ha recibido un gran respaldo, también ha desatado múltiples críticas.

Varias de ellas han provenido del presidente de la República Gustavo Petro, quien, además de solicitarle al gobernador de Antioquia que suspenda la “vaca”, advirtió, por medio de X, que Andrés Julián Rendón podría incurrir en una pena en prisión de 240 meses y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales vigentes, por presuntamente violar el artículo 316 del código penal que castiga la captación masiva y habitual de dineros.

No obstante, para la abogada constitucionalista, Laura Holguin, la “vaca” por las vías de Antioquia es legítima, pues la donación es voluntaria.

“Las entidades públicas deben tener un reglamento en el cual regulen este tipo de donaciones, llevar un registro pormenorizado de las mismas y adicionalmente dar cuenta de cómo estos recursos han sido invertidos en el objeto o la destinación específica para la cual se previó la donación”, afirmó.

Ahora bien, uno de los principales cuestionamientos del jefe de Estado ha sido la legitimidad de los recursos que se están aportando a la vaca, por esa razón, el secretario de Hacienda del departamento, Eugenio Prieto, anunció que, tras una reunión con Bancolombia, se definió que sólo se recibirán aportes a través de canales digitales y que las donaciones que no tienen remitente irán a una cuenta diferente para ser investigadas.

“Cualquier transacción que no esté debidamente identificada se va a una cuenta separada y estaremos revisando qué recursos parece que no son muy representativos ni son muchas las transacciones no identificadas”, agregó.

Pero con el pasar de las horas, además de aportes, se siguen conociendo nuevas iniciativas. Por ejemplo, el expresidente Uribe, quien fue el promotor de la “vaca”, anunció por medio de su cuenta en X que rifará el pony de sus nietos para seguir contribuyendo con recursos a la vaca cívica.

Don Simón, madre Lorenza, abuela Simona.

Nuestros nietos autorizan rifarlo, a través de una entidad seria, para contribuir a la Vaca Cívica.

Infundir amor a la Patria pic.twitter.com/lOFnVgtuqS — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 26, 2024

Quien también lanzó una nueva propuesta fue el representante a la cámara por el Centro Democrático, Esteban Quintero, quien sugiere hacer un concierto.

“Qué tal si con todos estos artistas prósperos que tiene nuestra tierra un concierto para terminar las vías 4G Karol G Maluma J Balvin piso 21”, aseveró.

Con la intención del Gobernador @AndresJRendonC de terminar las vías 4G que pasan por Antioquia y benefician a Colombia, ¿Qué tal un concierto de todos nuestros grandes artistas para terminrlas?

Iniciativas que respalda el gremio de camioneros, como lo indicó Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga, donde destaca que lo importante es terminar las vías.

“Tiene que ver con las autonomías fiscales del departamento. En ese orden de ideas, invitamos a todos los departamentos a que repliquen lo que sea necesario con tal de sacar la infraestructura de cada uno de los departamentos”, resaltó.

También se conoció una queja interpuesta por un ciudadano vía web ante la Procuraduría, pidiéndole que intervenga de manera cautelar en la “vaca” que inició el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pues considera que el mandatario departamental pretende captar recursos “bajo el engaño que los proyectos viales de Antioquia están desfinanciados por la Nación, caso que no es real dado que los convenios interadministrativos aún están en curso y no hay declaratoria de incumplimiento entre las partes”.

Por lo anterior, según el ciudadano, el mandatario departamental estaría incurriendo en el delito de falsa motivación para “generar donaciones, exagerar la magnitud de la crisis, inflar las estadísticas, presentar datos inexactos o incompletos sobre la gravedad de la situación”.

A pesar de esto, las donaciones no se han hecho esperar, tanto así, que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también hizo su aporte y pidió a los antioqueños no dejarse provocar ante cuestionamientos como los del presidente.