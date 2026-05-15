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Un muerto y dos heridos dejó aparatoso accidente en Túnel de Oriente: conductor dañó caseta de peaje

Las dos personas que resultaron heridas son trabajadores de la Concesión y fueron atendidos en el sitio.

ACCIDENTE TUNEL ORIENTE-CORTESÍA.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Poco a poco se han empezado a conocer detalles del grave accidente que ocurrió esta madrugada en el Túnel de Oriente, en la conexión desde Medellín con el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.

Según se ha podido establecer, el conductor de un vehículo blanco venía en dirección Rionegro - Medellín, cuando habría perdido el control del carro y se fue de frente contra las casetas del peaje de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Del aparatoso accidente se conoció que luego de casi que destruir por completo una caseta, las columnas frenaron el vehículo y en la atención llegaron los organismos de socorro de la Concesión. El saldo final fue que el conductor, uno joven de 20 años, que no ha sido identificado, murió en medio del choque, además dos trabajadores, el vigilante de la concesión y el operario de la caseta impactada, que estaban de turno nocturno, quedaron heridos pero no revisten gravedad.

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Por la gravedad del impacto hubo cierre por algunos minutos del tránsito por el Túnel de Oriente en ambos sentidos, pero ya se habilitó y funciona sin inconvenientes para quienes van o vienen de la terminal aérea internacional.

Las autoridades de tránsito de Medellín investigan las causas del accidente.

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