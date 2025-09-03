Una civil muerta y dos ilegales abatidos tras ataque del Clan del Golfo al Ejército en Ituango

Este miércoles, la fuerza pública en Antioquia de nuevo fue objeto de un ataque, al parecer, por parte de integrantes del Clan del Golfo en zona rural.

Los hechos se registraron cuando unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional (FUDRA) de la Séptima División adelantaban labores en la vereda El Ceibo, del municipio Ituango, momento en el que fueron atacados por los ilegales desde una zona donde había presencia de civiles, que suelen ser instrumentalizados por parte de grupos armados.

Cuando las tropas se defendieron del ataque y se inició un combate, fue asesinada Nohelia Monsalve Tobón de 65 años y quien es la madre del presidente de la Junta de Acción Comunal y de una mujer auxiliar del hospital local de Ituango, por lo que estará en manos de la Fiscalía determinar quién acabó con la vida de la mujer.

Por lo pronto se conoció que durante los enfrentamientos también hay dos ilegales abatidos y cuatro capturas, además de que las tropas ya se están replegando, intentando salir de esta zona rural del Norte del departamento.

Esta semana también fueron blanco

En otros hechos de esta semana, también en el Norte de Antioquia, justo cuando tropas de la Cuarta Brigada del Ejército verificaban la existencia de explosivos en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia y el corregimiento Valle de Toledo, los militares fueron sorprendidos por la activación de un nuevo artefacto.

Publicidad

Según el reporte de las autoridades, al sector conocido como El Hoyo ingresó el grupo Marte de la Séptima División del Ejército a realizar labores de inspección. Sobre las 2:00 de la tarde del 1 de septiembre se escuchó una explosión, en la cual resultó herido el sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, un técnico en explosivos de 35 años de edad que fue trasladado al hospital Gustavo Gonzales Ochoa (de San Andrés de Cuerquia), donde pese a que el personal médico le realizó labores de reanimación, falleció.