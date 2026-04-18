Vandalizan planta de acueducto veredal en Itagüí: dejaron a 600 personas sin el servicio

Mangueras cortadas, baldes en el piso y tuberías averiadas encontraron los habitantes de la vereda El Porvenir, del municipio de Itagüí, luego de que se afectara la planta de tratamiento de esa zona, impactando así el suministro de este servicio público para cerca de 130 familias, conformadas por 600 personas.

Las autoridades locales han determinado, de manera preliminar, que se trata de un ataque vandálico contra la infraestructura de servicios públicos, teniendo en cuenta que las personas inescrupulosas que ingresaron al sitio e incluso a la estación de máquinas causaron graves estragos en el acueducto, provocando que tanques y filtros se reventaran por completo, pero no extrajeron elementos del sitio, por lo que no se trata de un caso de hurto.

Hernán Sánchez, gerente de Servicios Públicos de Itagüí, aseguró que a la zona se está llevando agua potable a través de carrotanques y de garrafones, teniendo en cuenta que hay personas de la comunidad a las que se les imposibilita llegar a la zona, al ser de difícil acceso por estator es un sector muy alto.

"Deja a esta comunidad con afectaciones debido al daño de más de cincuenta válvulas de diferentes diámetros, equipos de dosificación, de clorificación. Ya estamos gestionando carro tanque y otras medidas para poder traer el agua a esta comunidad. Estos daños ascienden alrededor de entre sesenta y setenta millones de pesos, y el tiempo de infraestructura que nos demorarán esas horas será aproximadamente ocho días", mencionó el funcionario.



Mientras un equipo técnico avanza en el diagnóstico de las afectaciones para iniciar la fase de intervención, que se puede extender en promedio 8 días, el alcalde Diego Torres pidió que se aporte información sobre lo sucedido y las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para identificar y judicializar a los responsables de estos hechos de vandalismo.