Vecinos en Manrique piden suspensión de vuelos en helicóptero; empresa dice tener todos los permisos

En el lugar donde ocurrió el accidente del helicóptero tipo Bell 206 y con matrícula HK4810 que se precipitó en un edificio ubicado en la carrera 45 con calle 69, muchas personas se preguntan por qué el servicio de transporte turístico sigue funcionando.

En los hechos una persona resultó lesionada y cinco más tuvieron que esperar más de dos horas para ser rescatadas de la aeronave que quedó colgando de una antena de telecomunicaciones.

Precisamente, fueron los propios vecinos del sector los que insistieron que es hora que cesen la actividad del helicóptero.

"No estoy de acuerdo, porque es que el dueño de eso debe usar su sitio apropiado, no para esto... Estamos en peligro todos, pasan muy bajito, el escándalo que eso hace, le molesta a uno hasta en los oídos... El helicóptero hace mucho ruido y es un peligro para el barrio", indicó una habitan del sector.

Publicidad

Adicionalmente, indican los vecinos de este sector de Manrique que la situación ha sido denunciada hace varios meses y que no se explican cómo la situación no pasó a mayores.

Pero no son los únicos que se quejan, sobrevivientes como Luisa Fernanda Osorio, aseguró en Mañanas Blu que la empresa que les vendió el paseo aéreo no se ha comunicado con ella ni con su pareja.

Publicidad

"Creo que cuando nos estaban tomando la información, él contaba con un seguro, con ese seguro nos fuimos a que nos atendieran. No nos han dicho absolutamente nada, no hay comunicación", aseguró Osorio.

Además contó los angustiosos momentos que vivió antes de que la rescataran junto a las otras cinco personas.

"Cuando estábamos ahí duramos aproximadamente dos horas y solo yo estaba muy asustada obviamente porque era la más joven, yo estaba súper asustada, entonces todos me trataban de calmar porque no podíamos hacer ningún movimiento, eso fue lo primero que nos informaron los socorristas: por favor, no se muevan, no hagan absolutamente nada. Porque si nos movíamos se desprendía la parte que quedó y ya no teníamos chance de contar la historia", contó la mujer.

Por su parte, la empresa Sociedad Aeronáutica de Santander S.A.S, que prestaba servicio de turismo en el helipuerto, informó que el servicio aéreo cumplía con todos los permisos establecidos por parte de las autoridades y que activó los planes de emergencia para cubrir la situación.

Publicidad

Las investigaciones se están llevando a cabo por parte de la Aerocivil como autoridad en esta materia.

¿Qué dice la empresa del helicóptero accidentado en Medellín?