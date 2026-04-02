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Vendaval en Yarumal, Antioquia, dejó más de 70 viviendas afectadas: solo han podido atender 24

Las autoridades de gestión del riesgo continúan en alerta por las fuertes lluvias que se siguen registrando en esa zona de Antioquia. Fueron 240 personas afectadas.

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