Vendaval en Yarumal, Antioquia, dejó más de 70 viviendas afectadas: solo han podido atender 24

Los fuertes vientos que se registraron en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, generaron temor en por lo menos cuatro barrios, donde se levantaron los techos de metal, cayeron los postes de energía y hubo daños en la infraestructura eléctrica, dejando como saldo 240 personas afectadas.

En videos aficionados y de cámaras de seguridad se evidencia el momento en el que los pobladores fueron sorprendidos por la velocidad de los vientos, al tiempo que se levantaban las láminas de zinc.

Los sectores que sufrieron los fuertes vientos fueron Epifanio Mejía, Señor Caído-San José y Santa Matilde, además de la avenida Los Libertadores, donde se contabilizan más de 70 estructuras afectadas, muchas con pérdida total de sus cubiertas.

Juan David Uñates Villegas, secretario de Infraestructura de esa localidad, explicó que algunas de las tejas cayeron sobre las redes eléctricas, ocasionando cortos de energía, motivo por el que la empresa de servicios públicos tuvo que adelantar labores para restablecerlo.



"La afectación fue a más de 70 viviendas del municipio, la mayoría de ellas con pérdidas totales de cubierta, otras con pérdidas parciales, lo que ha generado una emergencia que ha requerido de la atención de los diferentes cuerpos de socorro del municipio, que al momento se ha logrado ayudar a más de 24 viviendas. Todavía faltan muchas más por ayudar, que requieren tejas, caballetes y elementos de cubierta que se perdieron con el vendaval", indicó.

Por lo pronto, la Alcaldía de Yarumal instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación teniendo en cuenta que luego de lo sucedido, se registraron tormentas eléctricas allí. Las autoridades indicaron que activaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia, a través del Dagran.

Este es el momento en el que un vendaval sorprendió a decenas de personas en Yarumal, Antioquia.



La alcaldía reporta más de 70 viviendas destechadas y 240 personas afectadas; las lluvias continúan en esa zona del departamento. #VocesySonidos pic.twitter.com/kdnPQ1FzT4 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 2, 2026

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Finalmente, la empresa Aguas del Norte Antioqueño adelanta labores de limpieza y remoción de escombros en las zonas afectadas,para restablecer por completo la movilidad en los barrios que tuvieron mayor eco de esta emergencia y a propósito de la cantidad de visitantes en el municipio por la Semana Mayor.

