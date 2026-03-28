Víctimas de estafa con vehículos en Medellín se reunieron con autoridades para activar atención

Una presunta estafa en la comercialización de vehículos tiene en alerta a las autoridades en Medellín, luego de que más de un centenar de personas denunciara haber sido engañadas por, al menos, tres concesionarios que operarían como empresas fachada.

Las víctimas aseguran que entregaron dinero o automotores sin recibir a cambio ni el pago acordado ni la propiedad de los carros, lo que ha llevado a que el caso escale y genere pronunciamientos oficiales, como los del alcalde Federico Gutiérrez y más recientemente el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

El funcionario indicó que tras varios acercamientos con otras autoridades, la Policía, la Fiscalía y hasta la Procuraduría, estas entidades ya hacen parte de la investigación.

En las últimas horas en una reunión con las víctimas buscaron conocer si habían más personas estafadas y activar la ruta de denuncia formal, a la cual ya han accedido, según Villa, al menos 70 personas.



"La Policía Nacional ya ha designado investigadores de las más altas capacidades técnicas, personal suficiente para crear esa burbuja especial de investigación en este caso. Nos interesa primero que haya justicia y nos interesa segundo y por sobre todo que se le responda a las víctimas", indicó el funcionario.

La estafa salió a la luz pública tras la denuncia de varios afectados que comenzaron a agruparse y a compartir sus experiencias. Con el paso de los días, el número de perjudicados creció de manera significativa, superando las 100 personas.

La situación se agravó al conocerse que uno de los establecimientos señalados ya no estaría operando y dejó únicamente un aviso de cierre con un número de contacto para reclamaciones.