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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Víctimas de estafa con vehículos en Medellín se reunieron con autoridades para activar atención

Víctimas de estafa con vehículos en Medellín se reunieron con autoridades para activar atención

Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se han vinculado al proceso investigativo.

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