Víctimas del Urabá piden que multa de $14.000 millones contra Puerto Pisisí sea para indemnizarlos

No para la polémica entre las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño y Puerto Pisisí, ya que los representantes de las personas afectadas por la violencia aseguraron que le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que la multa impuesta al proyecto sea parte de la indemnización.

Hay que recordar que recientemente la ANI multó a Puerto Pisisí con $14.286 millones por incumplimientos contractuales y aunque actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción, un pedido especial llegó de las víctimas para que de una manera u otra haya compensaciones.

El abogado de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que se logró radicar una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.

"Hemos presentado que ese recurso de esa multa debe ser para compensar a las víctimas en el incumplimiento que ha hecho Pisisí con esas familias", indicó.



Además, la Fundación Forjando Futuros alertó sobre una preocupación y es que el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí, Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias.

Los representantes de las víctimas reiteran su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.