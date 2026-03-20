ANI multó a Puerto Pisisí por falta de garantías contractuales, ¿Qué dice la sociedad portuaria?

En todo un lío se ha convertido la multa que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, le puso por 14.286 millones de pesos a Puerto Pisisí por varios incumplimientos relacionados con las vigencias de garantías en el contrato de concesión portuaria que tiene el megaproyecto ubicado en la vereda Casanova del municipio de Turbo.

Lo que se ha podido establecer es que la supuesta irregularidad se dio luego de que se le pidiera al concesionario varios requerimientos que datan del 2023, mismos con los que eventualmente se podría firmar el acta de inicio de Puerto Pisisí que está a la deriva hace varios años.

Jorge Acevedo, gerente de la Sociedad Portuaria Pisisí, manifestó que se ha pedido una respuesta concreta de la ANI hace tres meses debido a que la aseguradora del megaproyecto indicó que la expedición de las garantías era de imposible cumplimiento debido a que se está hablando de requerimiento del 2023.

"La aseguradora está imposibilitada jurídica y contractualmente para expedir unas garantías con retroactividad. Permítanos radicar las garantías en este momento con la fecha de expedición que sale, porque para la aseguradora el fin de de estas de estas garantías es asegurar hechos inciertos, no hechos ya pasados, y se sale del marco normativo y el marco legal", explicó el directivo.



A la espera de que haya una respuesta oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que la multa deja en evidencia que incumplimientos que han perdurado por años.

"La cifra es por el incumplimiento de las garantías contractuales. El Estado concedió o concesionó un contrato a esta empresa por 30 años, y no se ha podido iniciar, no hay acta de inicio, porque no hay cumplimiento de las garantías contractuales por parte de Pisisí".

Desde la Fundación Forjando Futuros indicaron que, dentro el proceso sancionatorio de la ANI, también fueron reconocidas seis familias víctimas del conflicto y reclamantes de tierras quienes fueron despojadas de sus predios en la zona de injerencia de Puerto Pisisí.