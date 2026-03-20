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ANI multó a Puerto Pisisí por falta de garantías contractuales, ¿Qué dice la sociedad portuaria?

Mientras la millonaria obligación mantiene en vilo el proyecto, organizaciones sociales aseguran que es la evidencia de incumplimientos que han perdurado por años.

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