¡Volverá la tranquilidad a la Nueva Delhi de Medellín! La 45 de Manrique será un corredor peatonal

Volverá la tranquilidad a la Nueva Delhi de Medellín, es decir, Manrique La 45, un sector que se destaca por su gran cantidad de personas y la invasión al carril exclusivo del sistema de transporte público de la capital antioqueña. Este viernes arranca un plan piloto en la carrera 45 de Manrique.

Un importante acuerdo entre la Alcaldía de Medellín, la asociación Asomanrique y los comerciantes de la carrera 45 busca revivir la economía y el orden en este tradicional sector de la ciudad. A partir de este viernes, se implementará un plan piloto que funcionará desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.

La medida surge tras la enorme preocupación de los comerciantes, quienes denuncian caídas drásticas en sus ventas, despidos masivos de personal e incluso el cierre definitivo de varios locales. A esto se suma la constante invasión del carril exclusivo del Metroplús, un problema que terminó por espantar a los clientes hacia otras zonas como Campo Valdés, Aranjuez, Buenos Aires y la 70. Al día de hoy, ya son 600 los establecimientos afectados.

El plan piloto consistirá en el cerramiento vial de la 45 para promover el respeto al sistema de transporte y recuperar el espacio público.



"Queremos que la gente disfrute de la 45 en toda su diversidad gastronómica, en actividades recreativas, en bares y en discotecas, además de sumergirse en la rica esencia cultural de la región. A partir de las 11 de la noche, no solo podrán pasear, sino que también contaremos con propuestas culturales y activaciones, como un museo ambulante que presentará autos antiguos desde este viernes, así como motos clásicas. Buscamos que la comunidad explore la 45 y aproveche toda la oferta disponible, la cual es sumamente significativa en este sector.", detalló Joan Sebastián Palacio, el presidente de Asomanrique.

Todos los viernes el sector se llenará de vida con activaciones culturales y música, donde los ciudadanos podrán disfrutar de eventos históricos para Medellín como la Porrovía y la Tangovía, devolviéndole el brillo a la emblemática carrera 45.