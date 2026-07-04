En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Hora Gaviria
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vuelve y juega: nuevamente la comunidad de Nuquí bloquea el acceso al aeropuerto Reyes Murillo

Vuelve y juega: nuevamente la comunidad de Nuquí bloquea el acceso al aeropuerto Reyes Murillo

En lo corrido del año, los habitantes han cerrado en tres ocasiones el paso a la terminal aérea del municipio.

Vista aérea que muestra las playas del municipio de Nuquí, Departamento de Chocó, Colombia, el 5 de agosto de 2023.
Vista aérea que muestra las playas del municipio de Nuquí, Departamento de Chocó, Colombia, el 5 de agosto de 2023.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí, en las costas de pacífico chocoano, amaneció por tercera vez en el año cerrado. La razón, los habitantes de esta cabecera municipal cerraron los pasos de acceso a la terminal aérea.

Vea también:

foto-fotor-20240827181654.jpg
Pacífico

Nuquí, en emergencia por erosión costera en plena temporada de avistamiento

Así lo informó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta de X: “Informamos que debido a protestas sociales en Nuquí y el ingreso de manifestantes a las instalaciones del aeropuerto, la terminal se encuentra temporalmente bloqueada”.

A renglón seguido el trino revela que la entidad emitirá un NOTAM (aviso vital en la aviación que contiene información de carácter temporal o crítico) de cierre por seguridad.

“Invitamos a los usuarios a ponerse en contacto con sus aerolíneas”, subrayó.

Cabe recordar que el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí estuvo cerrado temporalmente debido a bloqueos de la pista por parte de la comunidad en abril de 2026.

Y en esa ocasión, como hoy, las operaciones aéreas hacia el terminal fueron suspendidas temporalmente mientras la Aeronáutica Civil atendía las demandas de la población local.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chocó

Gobernación de Chocó

Aerocivil

Publicidad

Publicidad

Publicidad