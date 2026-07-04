Vuelve y juega: nuevamente la comunidad de Nuquí bloquea el acceso al aeropuerto Reyes Murillo

El aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí, en las costas de pacífico chocoano, amaneció por tercera vez en el año cerrado. La razón, los habitantes de esta cabecera municipal cerraron los pasos de acceso a la terminal aérea.

Así lo informó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta de X: “Informamos que debido a protestas sociales en Nuquí y el ingreso de manifestantes a las instalaciones del aeropuerto, la terminal se encuentra temporalmente bloqueada”.

A renglón seguido el trino revela que la entidad emitirá un NOTAM (aviso vital en la aviación que contiene información de carácter temporal o crítico) de cierre por seguridad.

“Invitamos a los usuarios a ponerse en contacto con sus aerolíneas”, subrayó.



Cabe recordar que el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí estuvo cerrado temporalmente debido a bloqueos de la pista por parte de la comunidad en abril de 2026.

Y en esa ocasión, como hoy, las operaciones aéreas hacia el terminal fueron suspendidas temporalmente mientras la Aeronáutica Civil atendía las demandas de la población local.