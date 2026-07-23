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XM se une a la alerta que hizo el Grupo Energía de Bogotá para que las térmicas estén listas

Autoridades del sector energéticos afirman que el parque térmico es el que debe entrara a cubrir la creciente demanda de energía, y con ello espantar al fantasma de posibles racionamientos.

Un camión cisterna de la empresa CUPET pasa frente a la central termoeléctrica Ernesto Guevara.
Un camión cisterna de la empresa CUPET pasa frente a la central termoeléctrica Ernesto Guevara.
Foto: imagen de archivo, AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional, insiste en que el parque térmico del país es el que debe entrar a suplir la demanda de energía que no puedan cubrir las hidroeléctricas por el Fenómeno de ‘El Niño’.

Juan Carlos Morales Ruiz, gerente encargado de XM, advierte que la demanda de energía en el país viene creciendo de forma acelerada, y que sumado al incremento de las temperaturas está llevando a que haya un déficit de oferta de energía, por ello no se descartan leves racionamientos.

“Sin duda hay una situación que amerita como tal tomar medidas y eso se está haciendo. El sistema va a estar bastante estresado, con un crecimiento de la demanda y unas condiciones importantes especialmente en la coordinación misma de los mantenimientos. Se va a requerir como tal un parque térmico generando a tope. Va a haber un tema de estrés importante en el sistema interconectado nacional. Sin embargo, lo importante es anticipar medidas”, señaló Morales Ruiz.

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La demanda de energía viene creciendo a un ritmo del 7%, pero en regiones del país como la Costa Caribe, la cifra puede superar el 12% o 14%

“En la condición propia del Fenómeno de ‘El Niño’, lo primero que se hace es la reducción propia de los aportes hídricos a la canasta de generación del Sistema Interconectado Nacional. Eso hace que indudablemente los embalses tengan que usarse de una forma más eficiente, bajar generación hidráulica, incrementar generación térmica, y en ese orden de ideas, pues estamos requiriendo esos niveles de generación térmica en el sistema”, recalcó Morales.

Cabe recordar que Colombia posee en la matriz de generación 45 plantas termoeléctricas operativas que representan aproximadamente el 30% de la capacidad de producción eléctrica del país.

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El parque térmico funciona principalmente con gas natural, y representa el 69%, seguido por carbón con el 25,1% y diésel con el 4%. La central térmica más grande del país es Tebsa, ubicada en el departamento del Atlántico.

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