"Yo veré cómo me cuido y cuido a mi familia": Fico por retiro de su esquema de seguridad

Luego de que Blu Radio revelara que la UNP quería desmontar gran parte del esquema de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez, el mismo mandatario confirmó que ya le llegó la resolución por parte de la Unidad Nacional de Protección en donde le informan que más del 50 % de su equipo de seguridad será retirado.

Hay que recordar que en medio de los estudios al alcalde de Medellín, la UNP en una primera instancia le dijo a Gutiérrez que le va a quitar dos carros blindados y solamente se le dejara una persona por parte de la Unidad Nacional de Protección.

"Nos llega ya la resolución de la UNP, donde nos desmonta la seguridad a través de la UNP en más de un 50 %. Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia", aseguró Federico Gutiérrez.

Hay que destacar que Blu Radio conoció que la decisión había sido apelada por el Distrito y que la UNP iba a realizar una tercera mesa de evaluación en la que se tomó la decisión de desmontar la mayoría del esquema de seguridad de Federico Gutiérrez que finalmente quedó con un vehículo y una persona de la UNP.

Además, este medio supo que en una primera instancia la reposición realizada por la alcaldía de Medellín se hizo con copia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que Gutiérrez está catalogado con el nivel de riesgo extraordinario hace varios meses y siempre se le mantuvo el esquema de seguridad a pesar de las evaluaciones hechas.

Finalmente, y a pesar de la decisión de la Unidad Nacional de Protección el alcalde de Medellín quedará con un amplio acompañamiento de uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para tratar de evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad.