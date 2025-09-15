A la cárcel hombre que intentó ingresar millonaria suma al país: la traía en una maleta doble fondo

El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión contundente en contra de un hombre que intentó ingresar una suma millonaria a Colombia en una maleta de doble fondo el 23 de julio de 2018.

Tras el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, el fallo del Tribunal revocó la decisión de primera instancia que había absuelto a Julián Alberto Betancur, quien habría intentado ingresar 100.000 dólares —equivalentes a $389.402.944— y lo declaró responsable del delito de lavado de activos.

Adicionalmente, se le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se precisó que la pena deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.



Pruebas que llevaron a la condena

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Betancur arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo procedente de México. En los filtros de aduana declaró portar 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos, sin embargo, no reportó los 100.000 dólares ocultos en el doble fondo de su maleta.

El procesado aseguró que las divisas eran producto de una relación laboral con un tercero, pero no entregó información clara ni documentos que soportaran el origen ni el destino del dinero. Ante estas inconsistencias, la Fiscalía argumentó que no existía justificación válida para la tenencia de semejante suma. El Tribunal Superior de Bogotá acogió esta postura y dictó una condena ejemplar.



Casos similares en El Dorado

Este hecho se suma a otros casos registrados en la capital sobre el ingreso irregular de divisas. En 2023, la Policía Antinarcóticos en El Dorado capturó a un hombre que intentó ingresar una alta cantidad de dólares escondidos en su ropa interior.

El caso ocurrió tras el aterrizaje de un vuelo procedente de Cúcuta. Las autoridades notaron un extraño bulto en los pantalones de un pasajero y, al realizarle una revisión con el Body Scan del aeropuerto, le encontraron 60.950 dólares, equivalentes en ese momento a unos 290 millones de pesos.

Estos casos reflejan los constantes intentos de ingreso de capitales de dudosa procedencia al país, lo que mantiene a las autoridades en alerta para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos en los principales aeropuertos de Colombia.