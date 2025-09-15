En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel hombre que intentó ingresar millonaria suma al país: la traía en una maleta doble fondo

A la cárcel hombre que intentó ingresar millonaria suma al país: la traía en una maleta doble fondo

El condenado señaló que la suma era por relación laboral, pero no entregó información clara ni documentos que soportaran el origen ni el destino del dinero

Aeropuerto El Dorado tiene siete nuevas posiciones de parqueo y mejoras clave en infraestructura
Aeropuerto El Dorado se expande.
Foto: Suministrada
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:51 a. m.

El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión contundente en contra de un hombre que intentó ingresar una suma millonaria a Colombia en una maleta de doble fondo el 23 de julio de 2018.

Tras el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, el fallo del Tribunal revocó la decisión de primera instancia que había absuelto a Julián Alberto Betancur, quien habría intentado ingresar 100.000 dólares —equivalentes a $389.402.944— y lo declaró responsable del delito de lavado de activos.

Adicionalmente, se le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se precisó que la pena deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.

Pruebas que llevaron a la condena

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Betancur arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo procedente de México. En los filtros de aduana declaró portar 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos, sin embargo, no reportó los 100.000 dólares ocultos en el doble fondo de su maleta.

Migración Colombia
Migración Colombia
Foto: X Migración Colombia

El procesado aseguró que las divisas eran producto de una relación laboral con un tercero, pero no entregó información clara ni documentos que soportaran el origen ni el destino del dinero. Ante estas inconsistencias, la Fiscalía argumentó que no existía justificación válida para la tenencia de semejante suma. El Tribunal Superior de Bogotá acogió esta postura y dictó una condena ejemplar.

Casos similares en El Dorado

Este hecho se suma a otros casos registrados en la capital sobre el ingreso irregular de divisas. En 2023, la Policía Antinarcóticos en El Dorado capturó a un hombre que intentó ingresar una alta cantidad de dólares escondidos en su ropa interior.

El caso ocurrió tras el aterrizaje de un vuelo procedente de Cúcuta. Las autoridades notaron un extraño bulto en los pantalones de un pasajero y, al realizarle una revisión con el Body Scan del aeropuerto, le encontraron 60.950 dólares, equivalentes en ese momento a unos 290 millones de pesos.

Publicidad

Estos casos reflejan los constantes intentos de ingreso de capitales de dudosa procedencia al país, lo que mantiene a las autoridades en alerta para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos en los principales aeropuertos de Colombia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Aeropuerto Internacional El Dorado

Migración

Publicidad

Publicidad

Publicidad