A la cárcel hombre señalado de asesinar una mujer en la localidad de Bosa

Una mujer fue asesinada el pasado 5 de diciembre en el sector de Hato Nuevo en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La víctima estaba acompañada por sus hijos, quines son menores de edad, cuando ocurrieron los hechos.

El presunto atacante fue identificado como Yordano José Iguarán Parra, quien, al aparecer, interceptó el vehículo donde se movía la mujer y sus hijos, allí disparó en múltiples oportunidades hasta causarle la muerte a la víctima. En el momento en que el hombre pretendía emprender la huída, la Policía Metropolitana de Bogotá lo capturó en flagrancia y fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa.

Un fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El sospechoso no aceptó los cargos y deberá cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.