En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel hombre señalado de asesinar una mujer en la localidad de Bosa

A la cárcel hombre señalado de asesinar una mujer en la localidad de Bosa

La víctima se movilizaba en un vehículo con sus dos hijos menores de edad cuando fueron alcanzados por el presunto homicida. Este no aceptó cargos por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad