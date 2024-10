A mordiscos, ladrón atracó a mujer en el sur de Bogotá: la golpeó por robarle el celular

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un delincuente, a plena luz del día, abordó a una mujer que se movilizaba por vía pública de la localidad de Kennedy, en Bogotá , y la atacó con el fin de quitarle su celular.

La víctima, una mujer de aproximadamente 50 años, intentó poner resistencia al atraco, por lo que el criminal que se movilizaba en una bicicleta la empujó de manera violenta. Lo sorprendente del caso es que el hombre se abalanzó encima de la mujer, la mordió en varias oportunidades y le quitó finalmente su celular.

No siendo suficientemente con morderla, el hombre también la golpeó en repetidas oportunidades mientras la mujer se encontraba en el suelo sin posibilidad de defenderse.

Finalmente, el delincuente, tras quitarle el celular a la víctima, tomó nuevamente la bicicleta y huyó del lugar. La mujer se levantó del suelo e intentó perseguir al ladrón, sin éxito.

Publicidad

“Yo venía de allá para acá, y venía aquí así, yo venía, y él me pegó, y me mordió, y me mordió, y me pegó. Me botó al suelo y me pegó, no me decía nada, sino que cogió y me mordió y me pegó”, indicó la mujer que fue víctima del atraco en las calles del sur de Bogotá, luego de que este delincuente la mordiera. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad en las calles de la capital del país.