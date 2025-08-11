Compromiso Bogotá, en alianza estratégica con Fundación Origen y Fundación Corona, ha abierto la convocatoria para la Escuela de Liderazgo Público Transformador, un programa diseñado para fortalecer y conectar a individuos que ya están impulsando cambios positivos en su localidad.



¿Qué es la Escuela de Liderazgo Público Transformador?

Compromiso Bogotá se define como un modelo de impacto colectivo que entrelaza a empresarios, líderes sociales y fundaciones, con el propósito de crear oportunidades en comunidades de Bogotá que enfrentan grandes desafíos.

Su misión es forjar una red de líderes dedicados a la transformación de sus territorios, cimentada en la confianza, la colaboración y un liderazgo público efectivo.

La Escuela de Liderazgo Público Transformador es, a su vez, la rama de formación de liderazgo de Compromiso Bogotá, enfocada en potenciar competencias para liderar procesos de manera colectiva.

Este programa, impulsado por Origen y Fundación Corona durante los últimos seis años, ha tenido un impacto notable, inicialmente en la Sabana del Occidente de Bogotá (Madrid, Funza y Mosquera) y posteriormente en la localidad de Suba y algunos municipios como Cota, Cajicá, Sopó, Chía y Zipaquirá.

Abren convocatoria para la Escuela de Liderazgo Público en Suba: todo lo que debe saber

Oportunidad para jovenes en Suba

Suba es una localidad es reconocida por su presencia organizativa y su potencial de escalabilidad para la acción colectiva. La escuela busca capacitar a líderes con gran capacidad de impacto en la localidad, para que puedan dirigir procesos de manera conjunta, reconociendo que los complejos desafíos de la localidad demandan un esfuerzo colaborativo.



¿Quiénes pueden postularse y cuáles son los beneficios?

La convocatoria está dirigida a:



Líderes mayores de 18 años que participen activamente en procesos sociales, comunitarios, ambientales, culturales, educativos o de cualquier índole que generen un impacto positivo en la localidad de Suba.

Personas con un profundo compromiso con su territorio (Suba) y un genuino deseo de fortalecer sus capacidades de liderazgo.

Individuos dispuestos a trabajar en equipo por el bienestar común y a participar en todas las sesiones presenciales programadas.

Quienes sean seleccionados recibirán una beca del 100 % para la formación. Adicionalmente, se beneficiarán del acompañamiento de expertos y mentores, la oportunidad de conectar con una red de líderes tanto en Suba como en la red Origen, y obtendrán un certificado de participación.

Participar en esta escuela le permitirá:



Liderar de forma colaborativa y transformadora.

y transformadora. Construir confianza y movilizar a otros.

Enfrentar retos complejos con visión sistémica.

Transformar narrativas y generar valor público.

Diseñar acciones concretas para su comunidad.

Si requiere más información puede visitar la página oficial, en este enlace, o escribir a través del correo escueladeliderazgo@redorigen.org.