Asesinan a propietario de restaurante en Bogotá por no tener efectivo durante asalto

Un grave hecho de inseguridad se registró en la noche del martes 5 de agosto en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El propietario de un restaurante de comida mexicana fue asesinado durante un asalto, luego de que los delincuentes no encontraran dinero en efectivo en el lugar.

El caso fue reportado por El Ojo de la Noche, de Blu Radio, que se desplazó hasta la calle tercera, abajo de la carrera 30, donde ocurrió el crimen. La víctima fue identificada como William Nova, un hombre de 56 años de edad, dueño del establecimiento comercial.

Según testigos, los delincuentes llegaron pasadas las 9:30 de la noche, cuando el restaurante ya estaba por cerrar. En el lugar se encontraban varios empleados, quienes fueron amenazados, golpeados —tanto mujeres como hombres—, y forzados a entregar sus pertenencias.

A William Nova lo llevaron hasta el baño del restaurante, donde fue amenazado con armas de fuego y armas blancas para que entregara el dinero de las ventas del día. Sin embargo, según relataron los trabajadores, las ventas de esa jornada se habían hecho en su mayoría por medio de la plataforma digital Nequi, por lo que no había efectivo disponible.

“El Ojo de la Noche” reportó que los asaltantes lo asesinaron y luego huyeron del lugar con su teléfono celular y los pocos billetes que llevaba en su poder. Uno de los empleados habló con Blu Radio y entregó su testimonio:

“Es nuestra conclusión de que es por eso, porque no había caja, que le cegan la vida al señor. Afectan muchas familias, como está sucediendo en Colombia, que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta delincuencia tan grande que hay este país. Afectaron mi familia, me afectaron a mí, afectaron a mi esposo, y afectaron aún más a un niño menor de edad, una excelente persona. Han cegado la vida y todo por no tener lo del producido, no tener la plata, por no tener en ese momento suficiente producido, porque se había pagado bastante por Nequi.”Los trabajadores indicaron que los responsables huyeron hacia la carrera 30. Buscaron ayuda de la Policía, pero los uniformados llegaron al lugar cerca de 30 minutos