Así puede acceder a uno de los 90 mil cursos gratis para estudiar IA con Amazon, IBM y Oracle

La inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado y cada vez está más presente en la vida cotidiana, desde herramientas de productividad hasta soluciones empresariales. Sin embargo, su crecimiento también plantea un reto, pues las personas no solo deben usarla, sino aprender a entenderla y controlarla para aprovechar todo su potencial.

En ese contexto, existen alternativas que buscan cerrar la brecha de conocimiento y preparar a más ciudadanos para un mercado laboral que ya está siendo transformado por esta tecnología.

En Bogotá, una de esas apuestas abre la puerta a miles de personas interesadas en formarse sin costo y con herramientas reales del mercado con 90.000 cupos disponibles para aprender sobre varios de estos temas.

Hay 90 mil cupos para estudiar IA gratis en Bogotá

Amazon Web Services (AWS) lanzó el programa ‘IA sin límites’, una iniciativa de formación gratuita en inteligencia artificial generativa que cuenta con el respaldo de la Alta Consejería TIC, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), Atenea y U Compensar.

El objetivo es ofrecer 90.000 cupos para ciudadanos mayores de 18 años, incluyendo estudiantes y emprendedores. Según el Distrito, el programa busca responder al crecimiento de la IA en la región.

De acuerdo con proyecciones de IDC, este mercado en América Latina pasaría de 11,3 mil millones de dólares en 2025 a 42,4 mil millones en 2029, mientras que la demanda de empleos con habilidades en inteligencia artificial crece 3,5 veces más rápido que el promedio, según PwC, con posibles aumentos salariales de hasta el 25 %.

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¿En qué consisten los cursos?

La formación está estructurada en ocho módulos prácticos, completamente en español, que van desde conceptos básicos hasta el desarrollo de soluciones reales con IA. Entre los temas se incluyen:



Introducción a la inteligencia artificial generativa.

Ciclo de vida del desarrollo con IA.

Creación de proyectos.

Fundamentos en AWS.

Prácticas responsables del uso de herramientas como Claude.

Amazon Quick y Kiro.

También se abordan aspectos clave como la ingeniería de prompts y el uso de agentes de IA para optimizar tareas y procesos.

Así puede acceder a uno de los 90 mil cupos gratis de IA

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Quienes quieran participar deben registrarse de manera gratuita en la plataforma habilitada para el programa y comenzar su ruta de aprendizaje. El plazo máximo para registrarse va hasta el 7 de agosto. Al finalizar, los participantes recibirán credenciales oficiales de AWS que podrán usar como respaldo de sus conocimientos.

Además, los 250 mejores estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una hackathon con expertos de AWS, que se llevará a cabo entre el 24 y 25 de agosto, y que incluirá una feria de empleo con la participación de 50 empresas.