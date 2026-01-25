En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Asocapitales lanza alerta nacional por aumento de armas y explosivos tras atentado en Bogotá

Asocapitales lanza alerta nacional por aumento de armas y explosivos tras atentado en Bogotá

La Asociación de Ciudades Capitales advierte sobre fallas estructurales en el control y la trazabilidad de armas ilegales, y pide una respuesta más fuerte del Gobierno nacional para frenar la violencia urbana.

Ataque con granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá
Ataque con granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad